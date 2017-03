Le créateur des «Power Rangers» attaque Trump

Le magnat israélo-américain de l'audiovisuel Haim Saban, créateur de la saga des «Power Rangers», a été décoré mercredi d'une étoile sur le célèbre «Walk of Fame» à Hollywood. Il a profité des honneurs pour fustiger la politique anti-immigration du président Trump.

Le milliardaire de 62 ans avait lancé dans les années 1990 aux Etats-Unis la série télévisée de super-héros devenue un immense succès planétaire. «Cela me brise le cœur de voir des familles déchirées, comme ce qui est en train d'arriver», a-t-il dit à propos de la politique du nouveau président américain. «C'est vraiment triste. Ce n'est pas ce que nous sommes, nous les Américains», a poursuivi l'homme d'affaires, dont la fortune est estimée à quelque trois milliards de dollars.

Les «Power Rangers» l'ont rendu célèbre et riche

Au pouvoir depuis deux mois, Donald Trump a ordonné le renforcement de la lutte contre les sans-papiers et a signé deux décrets controversés bloquant l'entrée aux Etats-Unis des réfugiés et d'immigrés en provenance de six pays à majorité musulmane, pour l'instant suspendus par la justice.

Diffusée pour la première fois en 1993 aux Etats-Unis, la saga des «Power Rangers» a donné naissance à l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire. Vendredi sortira justement sur les grands écrans aux Etats-Unis le dernier «Power Rangers», tourné avec un budget de 105 millions de dollars.

(ats/nxp)