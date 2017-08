Le coup de rabot de Macron suscite la colère des élus locaux

Le président Macron s’est mis à dos les élus de la France profonde, qu’ils soient de gauche, de droite ou du centre. Le gouvernement a annulé environ 300 millions d’euros de crédits que l’Etat aurait dû accorder aux régions, départements et communes. La méthode utilisée par l’Exécutif n’a fait qu’attiser leur colère.

Le 17 juillet, Emmanuel Macron avait convoqué à Paris les représentants des collectivités territoriales en leur promettant de ne pas baisser brutalement le montant de leur dotation pour 2018. Mais il n’avait rien dit pour 2017! Or trois jours après cette réunion, le gouvernement a très discrètement signé un décret «sucrant» 300 millions d’euros destinés auxdites collectivités pour l’année en cours. Le stratagème a été dévoilé mercredi par Libération. Les maires, les conseillers régionaux et départementaux, les députés ont donc appris la mauvaise nouvelle par la presse.

Réaction du jeune député ardéchois Olivier Dussopt, président de l’Association des petites villes de France: «C’est une trahison et une déception. Les entreprises locales et les associations vont être touchées. Cela peut concerner l’aide aux devoirs, la lutte contre les discriminations (…) ou encore la mise en place de systèmes de sécurité.» Réplique du ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, faisant allusion à l’appartenance socialiste du député et ancien maire d’Annonay: «Si vous aviez mieux géré le budget de la France, vous auriez pu voir que le budget n’était pas sincère.» Mais la grogne se fait aussi sentir à droite et au centre. Ainsi la sénatrice de l’Orne Nathalie Goulet (UDI) a-t-elle lancé un appel à tous les élus des territoires ruraux pour engager un bras de fer avec le gouvernement afin de sauvegarder les collectivités les plus fragiles.

Les régions, départements et communes sont ainsi placés devant une situation financière d’autant plus périlleuse que le président Macron avait décidé auparavant de supprimer la taxe d’habitation pour près de 80% des ménages, réduisant comme peau de chagrin le peu d’autonomie financière dont bénéficiaient encore les collectivités locales.

Menace d'un revers électoral

La pilule est d’autant plus amère à avaler qu’Emmanuel Macron avait formulé moult promesses de décentralisation. Mais avec une autonomie financière restreinte et une dotation diminuée, la décentralisation promise est vidée de sa substance. Les «territoires» dépendent de plus en plus du bon vouloir de Bercy, quartier de Paris où siègent les ministères financiers.

Les élus locaux risquent fort de trouver l’exutoire idéal de leur vengeance dans les élections sénatoriales qui se dérouleront le 24 septembre prochain. Cent septante des 348 sièges du Sénat seront renouvelés ce jour-là. Or, contrairement aux conseillers aux Etats suisses, les sénateurs français ne sont pas élus par le suffrage universel direct mais par un collège de grands électeurs formés… d’élus locaux! De plus, La République en marche (LREM), le parti du président Macron, de fondation très récente, ne dispose pas encore de grands électeurs; il est donc obligé de séduire les élus venant d’autres partis pour récolter des suffrages. Le moins que l’on puisse écrire est que «le coup des 300 millions» ne séduira pas les notables de la France profonde. Le parti macronien court à la défaite électorale.

Certes, le Sénat, deuxième Chambre du parlement, possède moins de pouvoirs que la première, l’Assemblée nationale, qui, elle seule, peut faire tomber le gouvernement. Néanmoins, les sénateurs disposent de nombreux pouvoirs de nuisance. Ainsi, pour changer la Constitution sans recourir aux aléas du référendum, le président doit obtenir l’approbation des trois cinquièmes des deux Chambres (Sénat et Assemblée). Avec un Sénat acquis massivement à l’opposition, cette voie serait désormais fermée au nez de l’Elysée. Paris

