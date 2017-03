Le conflit social se durcit en Guyane

Le conflit social se corse en Guyane, à moins d'un mois de l'élection présidentielle en France. Les protestataires réclament un plan d'investissement massif pour leur collectivité territoriale.

La grève a été votée samedi à l'unanimité par les 37 syndicats réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais (UTG). Cette annonce a conduit Air France et Air Caraïbes à annuler tous leurs vols et poussé les Etats-Unis à déconseiller tout voyage vers ce territoire à leurs ressortissants.

Afin de tenter de déminer le conflit, une mission interministérielle de haut niveau est arrivée samedi à Cayenne. Mais elle s'est vue opposer une fin de non-recevoir par les élus locaux qui réclament la venue d'un membre du gouvernement avant d'entamer toute négociation.

«Les conditions du dialogue ne sont pas réunies», a estimé lundi matin la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts sur RTL. «Nous ne fermons aucune porte, il peut y avoir la possibilité de mon départ pour la Guyane, mais je souhaite que les conditions soient réunies pour une rencontre efficace».

A l'issue d'une réunion dimanche soir à Matignon (bureau du premier ministre), elle avait assuré, dans un communiqué commun avec le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl, que le gouvernement était «pleinement à la tâche, mobilisé pour parvenir à l'amélioration rapide de la situation sur le terrain.»

«La mission interministérielle sera rapidement amenée à annoncer un certain nombre de mesures immédiates répondant à des revendications déjà identifiées», ont souligné les deux ministres. «Elle entendra tous ceux qui, dans le cadre de l'Etat de droit et dans un esprit républicain, souhaitent, comme le gouvernement, trouver les meilleures réponses pour la Guyane.»

Chômage et délinquance

La région française d'Amérique du Sud compte quelque 250'000 habitants et abrite la base spatiale de Kourou. Elle est confrontée à un manque d'équipements publics et un taux de délinquance élevée. La Guyane est le territoire de France où l'on compte le plus d'homicides - 42 en 2016 - et le taux de chômage (22,3%) y est deux fois plus élevé que la moyenne française.

A l'origine du mouvement, le collectif «Pour que la Guyane décolle» réunit des salariés d'EDF (Electricité de France), des mouvements citoyens de lutte contre l'insécurité, des transporteurs ou encore des artisans. Il a organisé ces derniers jours plusieurs barrages routiers.

Instrumentalisation d'une crise sociale

A un mois de l'élection présidentielle, le conflit social en Guyane s'est invité dans la campagne électorale. Face à des prises de position de plusieurs candidats, le gouvernement a mis en garde dimanche soir contre toute «instrumentalisation d'une crise sociale» à des fins de trouble à l'ordre public ou électoralistes.

«L'invective, l'outrance et l'approximation dont (certains candidats, ndlr.) ont fait preuve contribuent à attiser les désordres qui perturbent la vie de nos concitoyens guyanais», soulignent Matthias Fekl et Ericka Bareigts.

«Ces mêmes candidats, qui ne semblent découvrir les outre-mers qu'à l'occasion des campagnes électorales, portent des propositions dangereuses qu'il convient de rappeler comme la modification de la rémunération des fonctionnaires ou de la défiscalisation des aides à l'investissement», ajoutent-ils dans leur communiqué commun. (ats/nxp)