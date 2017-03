Le colis piégé au ministère venait de Grèce

Le paquet contenant un «mélange explosif» découvert mercredi au ministère allemand des Finances a été expédié de Grèce, a indiqué jeudi une source policière grecque.

Le ministre grec de l'Intérieur, Nikos Toskas, s'est saisi de l'affaire après des informations fournies par la police allemande, et les autorités des deux pays coopèrent sur cette affaire, a ajouté la même source.

La police berlinoise avait annoncé mercredi la découverte au ministère, dans le centre de Berlin, d'un paquet contenant un «mélange explosif (...) fréquemment utilisé dans la production de matériel pyrotechnique», et qui aurait pu causer des blessures «considérables».

Portant un cachet postal grec, le paquet mentionnait comme expéditeur, en indiquant son adresse réelle, un cadre phare du principal parti d'opposition de droite, Nouvelle-Démocratie (ND), a précisé la même source policière grecque.

Adressé au ministre des Finances

L'homme politique en question, Adonis Georgiadis, issu de l'extrême droite et chef de file de l'aile populiste de la ND, est une bête noire de la gauche et de l'extrême gauche grecques, et propriétaire d'une librairie régulièrement ciblée par des attaques imputées à la mouvance anarcho-autonome.

La police grecque enquête sur d'éventuels liens avec des actes similaires commis par la mouvance extrémiste grecque, selon la même source policière. Les autorités examinent également comment un paquet contenant des explosifs a pu quitter le pays.

Selon des médias allemands, il était adressé au ministre des Finances Wolfgang Schäuble, considéré en Grèce comme l'un des principaux responsable des cures d'austérité administrées au pays surendetté depuis 2010, qui l'ont fait plonger dans la récession.

Selon l'agence allemande dpa, le dispositif, incluant également «une sorte de détonateur», était de fabrication artisanale. La police berlinoise avait fait évacuer le bureau de poste du ministère à la découverte de ce paquet jugé suspect, qui a été transporté jusqu'à un site de la police sécurisé où son contenu explosif a été mis en évidence.

Des précédents en 2010

En novembre 2010, un colis contenant de l'explosif, adressé depuis la Grèce à Mme Merkel, avait été désamorcé dans un local extérieur à la chancellerie. Selon les autorités allemandes, cette action s'inscrivait dans une série d'envois de paquets piégés découverts quasi-simultanément à Berlin, Bologne (Italie) ainsi que dans des ambassades à Athènes et à son aéroport.

Ces actions, qui avaient mis l'Europe en alerte mais sans faire de morts, avaient été revendiquées par un groupe anarchiste extrémiste grec, la Conspiration des cellules de feu.

Ce groupe largement démantelé, a cosigné plusieurs actions avec les anarchistes italiens de la FAI (Fédération Anarchique Informelle), également coutumière de l'envoi de colis piégés en Italie depuis les années 2000.

Plus d'une dizaine de membres de la Conspiration purgent de lourdes peines de prison en Grèce, mais des attentats sporadiques, sans victimes, continuent d'être revendiqués en Grèce au nom de cette organisation.