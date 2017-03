Le chef de l'Eurogroupe ne s'excusera pas

Le chef de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a refusé mardi de présenter ses excuses pour des propos jugés désobligeants à l'encontre de pays du sud de la zone euro. «Non, certainement pas», a-t-il répondu à un député européen qui lui demandait des excuses.

Dans un long entretien paru lundi dans le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jeroen Dijsselbloem avait déclaré: «Dans la crise de l'euro, les pays du nord de la zone euro se sont montrés solidaires des pays en crise».

«Pour moi, social-démocrate, je pense que la solidarité est extrêmement importante. Mais celui qui la réclame a aussi des devoirs. Je ne peux pas dépenser tout mon argent pour le 'schnaps' et les femmes et ensuite réclamer leur soutien», avait-il ajouté.

«Ces propos sont regrettables», lui a lancé mardi l'eurodéputé écologiste espagnol Ernest Urtasun au cours d'une audition devant une commission parlementaire. «Peut-être est-ce drôle pour vous, mais moi je ne pense pas que cela le soit».

Jusqu'en janvier 2018

«Cette remarque visait à être totalement clair sur ce que la solidarité signifie pour moi», a expliqué le président de l'Eurogroupe, l'institution qui réunit les 19 ministres des finances des pays ayant adopté la monnaie unique, réitérant ce message à plusieurs reprises.

Jeroen Dijsselbloem perdra dans les prochains mois son poste de ministre des finances après la déroute historique de son parti travailliste aux dernières législatives aux Pays-Bas, mais son mandat à la tête de l'Eurogroupe court jusqu'au 1er janvier 2018.

«Je me demande vraiment comment une personne avec de telles convictions peut encore être considérée comme apte à être président de l'Eurogroupe», a pour sa part estimé le chef du groupe socialistes et démocrates au Parlement européen, l'Italien Gianni Pitella. Il a jugé les propos «honteux», «choquants» et «discriminatoires à l'égard des pays du sud de l'Europe». (ats/nxp)