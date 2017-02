Le cessez-le-feu «ne se présente pas très bien»

Le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a déclaré mardi que le cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine ne se présentait «pas très bien». Le retrait «synchronisé» de l'artillerie lourde ne devrait pas intervenir avant mercredi au plus tôt.

«Il semblerait que les activités se poursuivent. Je n'ai pas de confirmation de dernière minute, mais cela ne se présente pas très bien», a indiqué Lamberto Zannier au siège des Nations Unies à New York, juste après une intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

«Ce que nous observons dans différentes zones, c'est la poursuite d'une "activité cinétique", comme nous l'appelons, avec surtout l'utilisation d'armes légères, mais, dans certains cas, également d'explosifs, ce qui veut dire qu'ils utilisent également des mortiers et d'autres armes plus lourdes, en violation du cessez-le-feu.»

Situation confuse

Lundi, l'armée ukrainienne et les rebelles séparatistes prorusses semblaient respecter la nouvelle trêve annoncée dimanche par Moscou, alors que les parrains du processus de paix ont lancé un appel au retrait des armes lourdes de la ligne de front. Lamberto Zannier a toutefois dit que la situation restait «confuse» et que le potentiel était là pour un redémarrage pour une nouvelle phase de combat intense.

Les combats et les bombardements dans la région d'Avdiyivka ces dernières semaines ont été les plus violents depuis deux ans, mettant un peu plus à mal les accords de paix signés à Minsk, qui sont en grande partie restés lettre morte.

Les deux camps paraissent plus éloignés que jamais d'une normalisation après l'ordre donné samedi par le président russe Vladimir Poutine de reconnaître «temporairement» les passeports émis par l'administration séparatiste de l'autoproclamée république populaire de Donetsk.

Cette décision a été critiquée lundi par Berlin et Paris, qui ont dénoncé une violation de l'esprit des accords de Minsk, censés permettre une réunification de l'Ukraine en contrepartie d'une autonomie accrue accordée à l'Est russophone. (ats/nxp)