Le candidat Benoît Hamon ne décolle pas

Crédité de 13,5% dans un sondage paru mardi, Benoît Hamon, le candidat sorti vainqueur de la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, peine à décoller de sa quatrième place, douze points derrière Emmanuel Macron. Sous peine d’être définitivement décroché, il lui faut donc donner un grand coup d’accélérateur dans les deux prochaines semaines. Aujourd’hui, il est l’invité de l’Emission politique sur France 2, qui l’avait révélé en décembre dernier. Il doit aussi présenter son livre «Pour la génération qui vient» à la presse, ce mercredi. Avant d’organiser dans dix jours son grand meeting de campagne à Bercy.

Mais n’est-il pas trop tard? Benoît Hamon a perdu beaucoup de temps dans des discussions stériles avec son rival à gauche, Jean-Luc Mélenchon, ou pour sceller un accord avec Europe Ecologie Les Verts, qui ne lui rapporte guère. Il s’est plaint par ailleurs, comme d’autres, d’avoir été rendu inaudible par le feuilleton médiatique de l’affaire Fillon. Durant ce mois, le candidat n’a pas non plus su intégrer les sociaux-démocrates du PS. «Mais quels signaux attendent-ils? Qu’on propose de mener la même politique que pendant le quinquennat?», s’agace sa porte-parole, Aurélie Filipetti, citée par Le Monde. Fébrile, sa garde rapprochée – Martine Aubry, Christiane Taubira, Anne Hidalgo – tire depuis tous azimuts sur le candidat d’En marche. Tandis que le frondeur en chef du PS trouve désormais quelques qualités au bilan d’Hollande. Et revoit à la baisse son projet de revenu universel, jugé dispendieux par nombre de socialistes. Les premiers ralliements de poids lourds du PS à Emmanuel Macron, ce mercredi, et la tentation du vote utile pour ce dernier, commencent à inquiéter sérieusement les partisans du député des Yvelines. D’autres font remarquer que «les robots et les perturbateurs endocriniens, c’est intéressant, mais ce n’est pas sur ces thèmes-là que l’on gagne une présidentielle».

A Marseille, mardi soir, Benoît Hamon a retrouvé un peu de punch. Face au candidat «chimère» Macron, il oppose «une gauche qui s’assume». Il lâche ensuite ses coups: «Qui peut croire que c’est le vote utile? Pas utile aux enseignants, à celui qui a travaillé dur. Alors, utile à qui? Aux lobbys industriels, à ceux qui veulent la suppression de l’impôt sur les grandes fortunes». Le socialiste reproche même à l’ex-ministre de Valls de porter un projet «qui peut accélérer la montée en puissance de Marine Le Pen». De quoi ravir la gauche du PS. Les autres? Il les a peut-être déjà perdus. Olivier Bot

(TDG)