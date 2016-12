«Le camp de la paix a besoin d’un homme fort»

Le camp de la paix israélien est affaibli mais toujours vivant, explique le chercheur en relations internationales et spécialiste du Proche-Orient Samy Cohen dans son dernier ouvrage, Israël et ses colombes: enquête sur le camp de la paix.

Selon vous, le camp de la paix israélien n’est pas mort

Il est moins visible, parce que les médias israéliens s’en sont lassés, mais il a surtout évolué. Il y a eu l’âge des précurseurs, porté par des gens issus de l’establishment israélien et qui ont été les premiers à parler d’Etat palestinien, dès 1967. Ensuite, il y a l’âge de La Paix Maintenant, avec les grandes mobilisations en 1978-1979 pour la paix avec l’Egypte et en 1982 contre la guerre du Liban. Près de 400 000 personnes dans la rue, pratiquement tout le peuple de gauche était présent! Mais une fois la guerre du Liban terminée, c’est la question palestinienne qui se retrouve au centre des débats, et elle n’est pas populaire en Israël. Enfin, il y a un troisième âge, celui des petites associations de paix. Aujourd’hui, on en compte cent cinquante!

S’agit-il d’un bloc homogène?

Je distingue quatre mouvances principales. D’abord, les organisations qui se battent «par le haut». Ce sont des généraux, des anciens du Mossad, du Shinbet, qui militent pour la fin du statu quo et la reprise des négociations, mais leur effectivité est très limitée. La deuxième mouvance regroupe ceux qui font de la réconciliation «par le bas», comme le Forum des familles endeuillées, qui mobilise des parents israéliens et palestiniens. Ensuite, il y a une troisième mouvance, celle des organisations de défense des droits de l’homme. Ce sont des experts ou des soldats qui témoignent des violations des droits de l’homme dans les territoires occupés ou lors d’opérations militaires. Ses militants sont peu nombreux mais leurs rapports sont percutants. Enfin, il y a les «électrons libres», qui agissent individuellement.

Les militants du camp de la paix sont considérés comme des traîtres à la nation par une partie de la société israélienne. Comment font-ils face à cette méfiance?

Ils ont l’habitude, ce n’est pas nouveau. Plus les organisations sont critiquées, plus cela justifie leur rôle vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds, car cela montre qu’elles sont efficaces. Quand le premier ministre Netanyahou s’en prend personnellement à l’association B’tselem, qui dénonce l’occupation israélienne, il lui fait un honneur considérable, sans s’en rendre compte. Il n’y a pas meilleure publicité pour elle!

Comment expliquer ce fossé entre le public israélien et le camp de la paix?

La seconde Intifada (2000-2005) et les attentats terroristes ont laissé une trace considérable dans l’esprit des Israéliens. Ils se disent que les Palestiniens ne sont pas fiables et les mettent tous dans le même panier. C’est un vrai problème. Ensuite, la question palestinienne renvoie à un sujet extrêmement sensible: la guerre de 1947-1948 et le droit au retour des réfugiés palestiniens, qui sont partis de leurs villages de gré ou de force. Les Israéliens ne veulent même pas en discuter. Non seulement parce qu’ils ne veulent pas admettre le droit au retour, mais aussi parce que cet épisode déstabilise profondément le récit sioniste et la justesse de la cause de l’Etat d’Israël. De toute façon, le camp de la paix n’attend plus rien de la société israélienne. Selon ses militants, la seule solution est de mobiliser les opinions publiques et les dirigeants occidentaux pour qu’ils fassent pression sur le gouvernement israélien.

La solution à deux Etats est-elle toujours privilégiée au sein du camp de la paix?

Il y a le début d’une inversion de tendance. Certains estiment qu’ils ont perdu la partie face à la droite, que les colons israéliens de Cisjordanie ne seront jamais évacués. Pour ces militants, encore marginaux, il faut commencer à réfléchir à l’idée d’une coexistence avec les Palestiniens dans le cadre d’un Etat unique binational.

Que manque-t-il au camp de la paix pour rebondir?

Il lui manque un leader politique, un «Ariel Sharon de gauche», un homme fort très déterminé, avec une vision d’avenir, capable de rassurer les Israéliens en leur expliquant que la paix est nécessaire pour leur sécurité. C’est un travail titanesque. Aujourd’hui, personne en Israël n’émerge pour tenir ce rôle-là.

Samy Cohen, «Israël et ses colombes: enquête sur le camp de la paix», 13 octobre 2016, Editions Gallimard.

