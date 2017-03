Le budget antiécologie et proarmée de Trump

«Promesses faites, promesses tenues.» Mercredi, certains supporters de Donald Trump assistant au meeting du président à Nashville, dans le Tennessee, agitaient des pancartes avec ce message martelé depuis des semaines par la Maison-Blanche. Mike Mulvaney, le directeur du budget de la Maison-Blanche, a d’ailleurs assuré cette semaine que le budget présenté jeudi par l’administration Trump reflétait la détermination du président de «tenir ses promesses».

Traduites en chiffres, les priorités présidentielles se lisent dans les propositions d’augmenter de 10% le budget de la Défense et de 7% celui du Département de la sécurité intérieure. Parmi les grands perdants, on retrouve l’Agence pour la protection de l’environnement, qui voit son budget coupé de 30%, le Département d’Etat (–29%), le Ministère de l’agriculture (–21%), la Santé (–16%) et l’Education (–14%).

Pour de nombreux observateurs, ces propositions sont inacceptables et rompent les promesses faites par Donald Trump pendant sa campagne électorale. «Je crois profondément en l’éducation», avait-il affirmé l’année dernière. Les coupes drastiques dans le budget du Ministère de l’éducation font craindre le pire à Randi Weingarten, le président du syndicat d’enseignants American Teachers Federation: «Seule une personne ne connaissant pas ce que font les écoles publiques pourrait imaginer de telles coupes.»

Une étude du Center for American Progress, un groupe proche des démocrates, affirme que le budget de Donald Trump frappera de plein fouet ses supporters dans l’Amérique rurale et pauvre. Une analyse que partage Dustin Pugel, un chercheur au Kentucky Center for Economic Policy: «Le gouvernement fédéral a injecté l’année dernière 3,5 milliards de dollars dans l’économie du Kentucky (ndlr: un Etat remporté à 62,5% par Donald Trump) à travers l’expansion du système d’assurance-maladie et a permis la création de 13 000 emplois dans ce secteur», dit-il. «Vous ne pouvez pas soudainement ôter ces 3,5 milliards de dollars et espérer que ça n’aura pas d’impact néfaste sur l’économie d’un Etat comme le nôtre.»

La décision de Donald Trump de couper près de 6 milliards de dollars dans le secteur de la recherche médicale est aussi sévèrement critiquée par Daniel Hayes, le président de la Société américaine de l’oncologie clinique: «Alors qu’ils sont sur le point de faire des progrès énormes dans le traitement du cancer, les Etats-Unis ne peuvent pas tourner le dos aux recherches qui profiteront à des millions d’Américains.»

Colin Kahl, un ancien conseiller du précédent président Barack Obama, a regretté sur Twitter la cure d’austérité du Département d’Etat. «Moins de diplomatie risque de créer plus de conflits dans lesquels l’armée américaine doit s’engager», écrit-il. Quant au mur que Donald Trump avait promis de faire payer au Mexique, il se voit allouer 2 milliards de dollars.

Ce budget doit désormais être étudié par le Congrès. Bernie Sanders, le Sénateur indépendant du Vermont, a estimé que le budget de Donald Trump allait causer «une douleur dévastatrice aux gens» que celui-ci avait promis d’aider pendant la campagne électorale. Et plusieurs élus républicains ont déjà indiqué qu’il devrait être profondément remanié pour avoir une chance d’être voté. New York

(TDG)