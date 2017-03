Le beau-frère avoue le meurtre de la famille

Dans l'affaire des disparus d'Orvault, le beau-frère de Pascal Troadec a avoué, lors de sa garde à vue, le quadruple meurtre de la famille, selon des informations de RTL. «Le suspect aurait reconnu avoir tué Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec, le soir du 16 février, dans le pavillon familial, à Orvault, avant de se débarrasser des corps», écrit aussi PresseOcéan.

Le suspect a dit aux enquêteurs avoir tué les deux parents et leurs enfants en raison d'un différend sur un héritage mal partagé, a précisé l'une de ces sources à l'AFP. Le rôle de la sœur de Pascal Troadec doit être désormais éclairci alors que celle-ci se murait dans le silence dimanche soir, selon une source proche du dossier.

La sœur et le beau-frère du père de la famille Troadec, disparue depuis plus de deux semaines dans l'ouest de la France, avaient été placés dimanche en garde à vue. Ils avaient déjà été entendus pendant près de 21 heures au début de cette affaire. Les deux suspects ont été entendus à Brest, en Bretagne (ouest), région d'où est originaire la famille Troadec, et où ont été retrouvés des effets personnels des membres de la famille, à 280 km du domicile familial.

Des résultats des investigations techniques et scientifiques ont de nouveau mis les enquêteurs sur la piste de ces deux membres de la famille après la découverte de traces génétiques appartenant au beau-frère dans la maison de la famille Troadec à Orvault et dans la voiture du fils, retrouvée à une soixantaine de kilomètres de là.

19/20 AFFAIRE TROADEC

Coup de théâtre dans l'enquête sur la disparition de la famille d' #orvault pic.twitter.com/Ng0L54qFUr — Les JT du Week-End (@JTweFrance3) 5 mars 2017

Pascal et Brigitte Troadec, deux quinquagénaires, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, n'ont donné aucune nouvelle depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur pavillon, dans un quartier résidentiel d'Orvault près de Nantes (ouest).

