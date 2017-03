Le Vatican prié de répondre aux victimes

La commission papale de lutte contre la pédophilie demande que le Vatican réponde de manière personnelle et «avec compassion» à chacun des nombreux courriers adressés au Saint-Siège par des victime d'abus sexuels. Rome doit ainsi participer au «processus de guérison».

Le groupe d'experts a émis cette recommandation à l'issue de sa 8e réunion qui s'est tenue ce week-end, la première sans l'Irlandaise Marie Collins, représentante des victimes qui a claqué la porte début mars en dénonçant un manque «honteux» de coopération au sein du Vatican.

«Prendre acte du courrier et donner une réponse appropriée et personnelle participent d'une plus grande transparence et du processus de guérison», ont expliqué les membres de la commission dans un communiqué de presse rendu public lundi.

«Tâche considérable»

«Il s'agit d'une tâche considérable compte tenu du volume et de la nature de la correspondance, qui requiert des ressources et des procédures claires et spécifiques», ont-ils insisté.

La commission avait déjà recommandé au pape que le Vatican prenne l'habitude d'écrire aux victimes, mais le dicastère (ministère) chargé entre autres des prêtres pédophiles s'y était opposé.

«Cet acte d'attention pastorale est un devoir des évêques. C'est un malentendu de penser que ce dicastère, à Rome, peut s'occuper de tous les diocèses et ordres religieux du monde», avait expliqué à la presse son responsable, le cardinal allemand Gerhard Ludwig Müller.

Parallèlement, les experts de la commission ont expliqué poursuivre leurs visites à travers le monde, de la Zambie à la Colombie, pour accompagner la mise en place de procédures destinées à protéger les plus fragiles d'un fléau encore tabou dans de nombreux pays. (ats/nxp)