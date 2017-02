Le Spiegel ose une Une choc

En couverture du magazine de gauche, le dessin de l'artiste américano-cubain Edel Rodriguez montre Donald Trump tenant d'une main la tête de «La Liberté éclairant le monde» et de l'autre un couteau ensanglanté. En bas à droite, il est écrit «America first» («L'Amérique d'abord»), le mantra du nouveau président américain.

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) February 3, 2017

«Sur notre couverture, le président décapite le symbole qui souhaite la bienvenue aux migrants et aux réfugiés aux Etats-Unis depuis 1886, et avec lui la démocratie et la liberté», a commenté samedi le rédacteur en chef du Spiegel, Klaus Brinkbäumer, à l'agence de presse allemande dpa.

Le tabloïd Bild y voyait là une comparaison avec le Britannique Mohammed Emwazi, connu sous le pseudonyme de «Jihadi John», vu sur plusieurs vidéos de décapitation d'otages du groupe Etat islamique.

Sollicité par le Bild, le vice-président du parlement européen, Alexander Lambsdorff, membre du Parti libéral allemand FDP, a jugé cette Une «de mauvais goût». Cela «joue d'une manière abominable avec la vie des victimes du terrorisme», a-t-il déclaré. Pour le journal conservateur allemand Die Welt, appartenant au groupe Axel Springer, le Spiegel «dévalorise le journalisme».

«Bizarre» pour Fox News

Ce dessin, fortement partagé sur les réseaux sociaux avec des avis divers, a été brandi samedi par des manifestants rassemblés devant la Porte de Brandebourg à Berlin, à côté de l'ambassade américaine, pour protester contre le décret anti-immigration de Donald Trump.

Aux Etats-Unis, le Washington Post a qualifié la Une du Spiegel de «stupéfiante», tandis que le site Internet de la chaîne de TV conservatrice Fox News évoquait une couverture «bizarre».

En novembre, après son élection surprise à la Maison Blanche, le Spiegel avait déjà mis en Une Donald Trump, cette fois-ci sous la forme d'une comète rageuse s'abattant sur la Terre.

Vendredi, l'hebdomadaire américain The New Yorker a dévoilé en couverture de son dernier numéro un dessin de la torche de Miss Liberty venant d'être éteinte. (ats/nxp)