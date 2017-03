Le Pen présidente serait une «catastrophe totale»

L'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Araud, estime que l'élection de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen à la présidentielle française serait «une catastrophe totale». Il exprime cette opinion dans un entretien au Washington Post publié jeudi.

Si Mme Le Pen retire la France de l'Union européenne et de la zone euro, «ça veut dire l'effondrement de l'UE, parce que l'UE sans la France ne veut rien dire», a déclaré M. Araud. «Et ça veut dire l'effondrement de l'euro et une crise financière, qui aura des conséquences dans le monde entier», a-t-il fait valoir.

