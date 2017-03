Le MI6 recrute et remise James Bond à la casse

La publicité, diffusée depuis quelques jours dans les cinémas du Royaume-Uni, débute avec une voix masculine: «Cette personne ne travaille pas pour le MI6.» A l’image, une femme métisse d’une vingtaine d’années s’interpose pour empêcher qu’un incident ne dégénère, donne gratuitement des fleurs à un client sans le sou et encourage une amie marathonienne à bout de fatigue. Simultanément, jouant sur l’imaginaire d’un monde du renseignement débordant de mensonges et de contre-vérités, le narrateur nie tout ce qu’il se passe à l’écran: «Elle n’a pas à faire avec des cultures, des gens divers et des situations délicates, elle ne lit pas instinctivement les émotions et ne prédit pas ce dont quelqu’un peut avoir besoin, elle n’utilise pas ses aptitudes naturelles pour se lier avec les gens et les motiver.» Avant de conclure: «Non, la personne que vous voyez ne travaille pas pour le MI6… mais elle le pourrait.»

Pour la première fois de son histoire, le service de renseignements extérieurs de Sa Majesté, plus connu sous l’acronyme MI6 (Military Intelligence, section 6), lance une campagne publicitaire dans les cinémas nationaux. Alors que les autorités avaient annoncé en 2015 que ses effectifs gonfleraient de 2479 à 3500 employés d’ici à 2020 «pour empêcher et répondre aux menaces mondiales, notamment terroristes et Internet», le manque de discrétion de la méthode de recrutement utilisée semble indiquer que le MI6 peine à débusquer des candidats adéquats.

«Des milliers de personnes postulent mais les gens pensent que nous voulons Daniel Craig (ndlr: l’acteur qui joue actuellement le rôle de l’agent secret James Bond) ou Daniel Craig sous stéroïdes», a expliqué au quotidien The Guardian une certaine Sarah, responsable du recrutement de l’agence. «Mais il ne serait aujourd’hui pas embauché au MI6. Nous devons faire passer ce message car notre réputation nous a fait passer à côté de personnes fantastiques. Nous avons besoin de gens issus de milieux divers pour pouvoir sélectionner le meilleur que ce pays a à offrir.» Alex Younger, le grand patron du MI6, précise ses propos: «Nous devons aller vers des gens qui ne penseraient pas être recrutés par le MI6. Nous devons refléter la société dans laquelle nous vivons.»

Loin du cliché

La publicité donne des indices sur la diversité des profils recherchés: des femmes, des personnes de minorité ethnique, douées d’une réelle finesse psychologique et émotionnelle. Pas grand-chose à voir donc avec l’archétype masculin macho blanc qu’est 007. Les Britanniques de minorité ethnique sont très recherchés pour leurs connaissances de cultures et de langues étrangères. Alors qu’ils représentent 12% de la population, seuls 6% d’entre eux sont membres des différents services de renseignement et aucun d’entre eux n’apparaît dans les échelons les plus élevés.

Les femmes sont également sous-représentées: elles occupent 36% des postes du MI6 et 19% de ses positions à haute responsabilité. Pour la directrice des ressources humaines, «nous avons besoin de plus de femmes car elles voient les choses différemment, elles interagissent différemment avec les agents. Dans certaines circonstances, leur empathie peut amener à de meilleurs résultats». Pour favoriser leur embauche, tous les postes sont désormais accessibles en temps partiel. Depuis mai 2015, les agences de renseignement ont même initié des campagnes de publicité sur le plus visité des forums Internet féminins britanniques, mumsnet. «Ils ne nous ont pas dit s’ils avaient eu du succès auprès de nos visiteuses, mais le fait qu’ils aient depuis placé trois nouvelles annonces me laisse penser qu’ils ont reçu un bon nombre de réponses», a commenté la fondatrice du site.

Test psychologique

Simultanément à sa campagne publicitaire dans les cinémas, le MI6 a lancé un petit jeu en ligne. Les amateurs sont encouragés à tester leurs aptitudes psychologiques. En cas de réussite, l’internaute est dirigé vers le site de recrutement du MI6. Plusieurs critères d’éligibilité y sont réclamés d’emblée: avoir 21 ans, être Britannique, avoir au moins un parent britannique ou très lié au pays, et avoir vécu au Royaume-Uni la majorité de ces dix dernières années. Le service de renseignements prévient qu’il épluchera le passé de chacun des candidats de manière «intrusive» et «approfondie». Détail capital: aucun d’entre eux ne doit pas parler du processus en cours à quiconque sous peine d’être écarté d’office.

Le MI6 énumère ensuite les seize profils qui l’intéressent actuellement. Deux d’entre eux sont des emplois administratifs, neuf sont liés aux technologies: spécialistes de programmes informatiques, d’infrastructures de systèmes informatiques, chef de projets, etc. Leur salaire annuel varie selon les emplois et l’expérience entre 39 800 francs et 83 900 francs. L’agence cherche également à recruter un Britannique bilingue en chinois et un autre en arabe (autour de 37 000 francs).

Au milieu de cette liste, trois emplois en renseignements: un analyste, un officier traitant en formation et, emploi qui se rapproche le plus de celui de 007, un officier traitant. Son rôle «fascinant et unique»: «en identifiant des informations à recueillir, en supervisant une opération pour rassembler des informations, en rencontrant des agents à l’étranger ayant accès aux informations ou en rapportant les informations aux ministres du gouvernement, vous serez sur le devant de la scène pour garder ce pays sûr et en sécurité.» Aucun salaire n’est précisé.

(TDG)