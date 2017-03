«Le Burkina Faso ne vous oubliera jamais»

En visite officielle en Suisse, une délégation du Burkina Faso a tenu vendredi à se rendre à Lens pour rendre hommage aux deux victimes valaisannes de l'attentat de Ouagadougou de janvier 2016. L'émotion était au rendez-vous.

La délégation burkinabée a été accueillie sur la place du village valaisan par des tambours et une centaine d'enfants agitant des drapeaux aux couleurs du Burkina Faso. Le président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo, a salué le public venu nombreux et écouté la main sur le coeur l'hymne national du Burkina Faso entonné par les enfants des écoles de Lens et Flanthey.

Après l'hymne valaisan, le président de Lens, David Bagnoud s'est dit «extrêmement honoré de recevoir son Excellence Monsieur Diallo. Qu'il ait pris le temps de cet hommage nous touche particulièrement», a-t-il relevé.

Pour David Bagnoud, neveu de Georgie Lamon, tué avec Jean-Noël Rey dans l'attentat terroriste, le geste du Burkina Faso prouve «que le terrorisme n'effacera jamais les actes de bonté, de partage et de solidarité (...) Vous incarnez parfaitement la devise du Burkina Faso 'Le pays des hommes intègres', a-t-il déclaré à l'adresse du président de l'Assemblée du pays africain.

Reconnaissance éternelle

Salifou Diallo s'est ensuite exprimé sur la tribune au pied de laquelle se trouvait une photo des deux victimes valaisannes lors d'un séjour au Burkina Faso. «Les mots me manquent pour traduire notre émotion» et «la reconnaissance éternelle de mon peuple pour Lens et ses citoyens».

«Nous voulons saluer la mémoire de vos deux citoyens venus chez nous pour défendre l'enfance malheureuse». «Ils ont été frappés par la barbarie. Leur exemple nous condamne tous à nous aimer pour bâtir une humanité de paix. Leur geste ne sera jamais oubli»é, a-t-il poursuivi.

S'adressant aux enfants présents, il a lancé: «Vous êtes toutes et tous invités à venir au Burkina Faso. Nous allons organiser des colonies de vacances. Je vous embrasse toutes et tous». Le président de l'Assemblée nationale a ensuite demandé une minute de silence en mémoire des deux victimes.

Recueillement au cimetière

Avant la visite publique, Salifou Diallo et sa délégation ont été reçus par la présidente du gouvernement valaisan Esther Waeber-Kalbermatten et ont rencontré les familles des victimes. Ils ont ensuite déposé une gerbe de fleurs et se sont recueillis dans le cimetière de Lens, à l'abri des regards.

L'ancien patron de la Poste et ancien conseiller national Jean-Noël Rey (66 ans) et l'ancien député socialiste Georgie Lamon (81 ans), figuraient parmi les 29 victimes de l'attentat perpétré par Al Quaïda contre un grand hôtel de Ouagadougou. Les deux hommes se trouvaient au Burkina Faso pour inaugurer la cantine d'une école financée par l'association Yelen créée par Georgie Lamon.

Neuchâtel et Lausanne

Salifou Diallo est arrivé en Suisse mardi. Il a été reçu par son homologue, le président du Conseil national, ainsi que par le président du Conseil des Etats. Il s'est ensuite entretenu avec la présidente de la Confédération Doris Leuthard.

La délégation burkinabée s'est ensuite déplacée à Neuchâtel et à Lausanne, où elle a visité une entreprise, l'Ecole polytechnique fédérale et le CHUV. Le village de Lens a été sa dernière escale avant son retour au Burkina Faso. (ats/nxp)