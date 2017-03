Le Brexit sonne le départ d’une course d’obstacles

Après huit mois de relative incertitude depuis le référendum du 23 juin, le Royaume-Uni effectuera aujourd’hui l’un des sauts les plus importants de son histoire: la première ministre Theresa May déclenchera l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui officialise la volonté du pays de quitter l’Union européenne. Cette décision majeure n’est pas une fin en soi. Elle marque au contraire le début d’au moins deux ans de travail intense pour les autorités britanniques. Celles-ci doivent préparer le pays à sortir d’une entité dans laquelle elle s’est petit à petit imbriquée depuis son entrée officielle dans la Communauté économique européenne le 1er janvier 1973.

Les négociations avec les vingt-sept

Les deux camps ont un an et demi pour s’entendre. Et les négociations s’annoncent d’ores et déjà très tendues. D’un côté, le Royaume-Uni veut le beurre et l’argent du beurre: sortir de l’union douanière pour renégocier une nouvelle union douanière avec l’UE; sortir du marché unique mais préserver un accès inchangé à celui-ci. En face, les dirigeants européens n’entendent pas être conciliants. «Nous voulons un accord juste pour le Royaume-Uni mais cet accord ne peut se transformer en un accord supérieurement avantageux», a rappelé le premier ministre maltais, Joseph Muscat. «Nous ne bluffons pas, notre position ne s’adoucira pas.»

Outre les Vingt-Sept, l’accord devra satisfaire le parlement britannique puisqu’il sera soumis à son approbation. Donc aussi bien les Brexiters les plus radicaux que les Européens convaincus. Un grand écart quasi impossible à réaliser.

La refonte des textes européens

En octobre dernier, Theresa May a annoncé le passage d’une «grande loi d’abrogation de la législation européenne» destinée à faire du Royaume-Uni «une nation souveraine et indépendante». D’après Joseph Owen, du Think Tank Institute for Government, spécialisé sur le rôle du gouvernement, «le premier objectif de cette loi est d’annuler l’European Communities Act de 1972, qui subordonne la souveraineté du parlement au droit communautaire, et de transférer toutes les lois européennes dans le corps de lois britannique».

«Le second objectif est de donner le pouvoir au parlement de modifier ou d’annuler les lois qui ne trouveront pas leur place car elles disposent de références à la législation européenne», poursuit l’expert. Les questions agricoles ou judiciaires ne seront par exemple pas concernées par cette analyse puisqu’elles dépendront des négociations avec les Vingt-Sept. Cette multiplication des tâches aura une conséquence majeure: «Les autorités manqueront de moyens et de temps», assure Joseph Owen. «Elles devront donc faire attention à bien laisser la place au passage de lois qui ne concernent pas le Brexit!» Pour que le Brexit ne vampirise pas la vie du pays.

Le risque d’implosion

L’Ecosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles sont mécontents de la tournure du Brexit. Les deux premiers ont respectivement voté à 62% et 55,8% en faveur du maintien dans l’UE, le second craint que les subventions européennes dont il bénéficie ne soient pas remplacées par Londres. La premier ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a pris les devants et réclamé l’organisation d’un référendum d’indépendance entre l’automne 2018 et le printemps 2019, afin que les électeurs puissent voter en connaissant l’issue des négociations entre Londres et les Vingt-Sept. «Les Ecossais doivent avoir le choix, a-t-elle réclamé. Veulent-ils suivre le reste du Royaume-Uni vers un Brexit dur ou un futur indépendant qui nous donne un vrai partenariat entre égaux avec le Royaume-Uni et nous permette de décider de notre propre relation avec l’EU?» Le parlement écossais lui a donné son accord par vote mardi soir. Même si Theresa May lui a répété lundi son opposition à ce projet, la voilà à gérer un deuxième front pour éviter l’implosion du Royaume-Uni.

Le sort des résidents Européens

Actuellement, 3,18 millions de citoyens de l’UE et 316 000 citoyens de la zone économique européenne résident au Royaume-Uni. Le droit européen les a autorisés à s’y installer sans avoir à justifier de leur occupation et donc sans avoir à demander un visa. Au bout de cinq ans, la législation britannique leur accorde même automatiquement une résidence permanente dans le pays. Le Brexit mettra-t-il fin à ces droits et à leurs acquis?

Theresa May a répété à de multiples reprises que le règlement de cette question est une de leur priorité mais «que plusieurs Etats membres» s’opposent pour le moment à la conclusion d’un accord. Du coup, elle refuse de s’engager tant que les droits des résidents britanniques au sein de l’UE ne seront pas également assurés. Un choix qui a achevé de noircir son portrait auprès des Européens et des opposants au Brexit, mais explique sa relativement bonne popularité auprès de la population anglaise.

