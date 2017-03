Le Brexit pourrait faire voler en éclats l'économie et la paix en Irlande du Nord

Un paysage hivernal, grisâtre, aspergé de bruine défile le long de la route de Buncrana. Depuis environ trois kilomètres, la voiture a quitté la limite de la principale ville du nord-ouest de l’île irlandaise. Appelée Londonderry dans cette Irlande du Nord rattachée au Royaume-Uni, on la nomme simplement Derry parmi les militants nationalistes. Au milieu d’une ligne droite, deux panneaux de chacun des côtés de la route annoncent soudain la nouvelle limite de vitesse: 100 km/h. Fini les miles par heure. La couleur du marquage au sol de la chaussée a également changé: elle est passée du blanc au jaune. Et c’est tout. Voilà comment 20 000 véhicules traversent quotidiennement ce point de la frontière entre la République d’Irlande et le royaume d’Elisabeth II.

Ce passage sans entraves est sérieusement remis en cause par le vote du 23 juin des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne. Et par les choix politiques énoncés depuis lors par leur première ministre, Theresa May. Lors de son grand discours sur le Brexit, le 17 janvier, elle a indiqué sa volonté de sortir de l’union douanière de l’UE car celle-ci «nous empêche de négocier nos propres accords commerciaux avec d’autres pays».

Depuis, le taoiseach Enda Kenny, premier ministre de la République, multiplie les déclarations pour assurer que «le gouvernement irlandais s’opposera à une frontière physique et défendra le libre mouvement sur cette île». Une agitation sans doute à l’image de son impuissance et de l’inéluctabilité du retour d’une délimitation physique. Vingt-cinq ans après la fin des contrôles à but commercial suite à la création du marché unique, et une douzaine d’années après la fin des contrôles militaires suite à l’application de l’accord de paix de 1998… l’Irlande sera donc bientôt à nouveau divisée.

Vers des contrôles invisibles?

La forme que prendra le contrôle des frontières demeure inconnue. Grâce aux développements technologiques, les autorités des deux Irlandes espèrent le maintien d’une frontière aussi fluide que possible, voire invisible, pour affecter le moins possible leurs 3,75 milliards de francs de commerce bilatéral. Cela n’empêchera pas son existence.

«Derry vit surtout grâce aux échanges locaux», indique Michael Gallagher, l’un des responsables de la stratégie économique de la ville. «D’une manière générale, toutes les activités industrielles se sont organisées des deux côtés de la frontière depuis les accords de paix. Les multinationales et les coopératives produisent par exemple leur lait au Nord et le traitent au Sud, alors que c’est l’inverse avec la viande. Les flux sont incessants.»

Des milliers d'emplois en jeu

Gabriel d’Arcy sourit jaune. A la tête de la coopérative LacPatrick, formée il y a deux ans par la fusion de deux coopératives situées de part et d’autre d’une frontière alors théorique, il inaugurera le mois prochain sa quatrième usine de traitement de lait à proximité de Derry. «Dès le Brexit effectif, nous risquons de ne plus pouvoir exporter: le Royaume-Uni ne pourra pas signer rapidement un accord commercial avec les pays africains, asiatiques et moyen-orientaux qui achètent 90% de notre production. Notre échec serait celui de toute l’Irlande du Nord, dont l’économie est totalement dépendante de l’agriculture et de l’élevage.»

Comme tous les habitants de la région, il n’a pas oublié les Troubles, ces trente années durant lesquelles plus de 3500 personnes ont péri et 47 000 ont été blessées, ces violences arrêtées en 1998 par l’accord de paix du Vendredi-Saint. «Les vingt dernières années ont apporté une sorte de normalité qui a permis aux communautés frontalières de refleurir», rappelle-t-il. «Outre qu’il mettrait en danger les milliers d’emplois de nos salariés et de nos fournisseurs, le retour d’une frontière recréerait une séparation en Irlande et pourrait ainsi mettre en péril la paix.»

La paix en danger

En se promenant dans la partie fortifiée de la ville, longtemps réservée aux protestants, majoritairement favorables à la préservation de l’union avec la Grande-Bretagne, Michael Cooper, élu municipal du Sinn Féin, maudit le Brexit. «De nombreux unionistes ont voté en faveur du Brexit pour obtenir la réintroduction d’une frontière en Irlande», grommelle ce républicain ardent. «Elle favorisera l’éloignement des deux Etats irlandais et renforcera les liens entre l’Irlande du Nord et Londres.» Pourtant, dans son ensemble, l’Irlande du Nord a voté à 56% en faveur du maintien dans l’UE.

La main posée sur le mur qui surplombe son Bogside, le ghetto catholique pauvre où furent tués par la police quatorze habitants lors du Bloody Sunday du 30 janvier 1972, il martèle le contraste entre la paranoïa des unionistes vis-à-vis de leurs partenaires de coalition et le rapprochement des deux camps sur le terrain. «Nous coopérons de plus en plus. Il m’est désormais possible de me promener dans le vrai dernier bastion unioniste de la ville sans crainte, ce qui était inimaginable il y a dix ans.» Les rues ont gardé la plupart de leurs peintures murales, souvenirs du conflit. Elles sont pourtant aujourd’hui la preuve qu’un nouvel avenir est possible pour ce coin du monde autrefois explosif.

Après la chute du gouvernement en janvier, les Irlandais se rendent aux urnes jeudi pour des élections anticipées. John Garry, professeur au Centre de politique irlandaise de l’Université de la reine à Belfast, décortique les enjeux du scrutin.

Pourquoi y a-t-il une nouvelle élection à l’assemblée nord-irlandaise moins d’un an après la précédente?

Pour contraindre les ennemis d’hier à coopérer; l’accord de St. Andrews de 2006 oblige le premier parti unioniste et le premier parti républicain à se partager le pouvoir. Or, mécontent du Parti démocrate unioniste (DUP), le très républicain Sinn Féin a quitté la coalition au début de janvier.

Quelles sont les motivations du Sinn Féin?

Officiellement, son action est liée à un problème politique normal. Une subvention mal planifiée par le DUP a été détournée tout à fait légalement par des gens malintentionnés. Cette gaffe devrait coûter 615 millions de francs à l’Irlande du Nord. La première ministre Arlene Foster était à l’époque responsable de superviser le lancement de cette subvention. Le Sinn Féin l’accuse donc d’incompétence.

Est-ce sa seule raison?

Le Sinn Féin est lassé de l’attitude du DUP au sein de la coalition. Il l’accuse de ne pas être respectueux et de ne pas faire d’efforts. On peut le comprendre: le Sinn Féin porte le système de coalition depuis le début et a fait beaucoup de concessions. Martin McGuinness a ainsi rencontré la reine Elisabeth II, un geste majeur peu apprécié par les éléments les plus radicaux de son parti. Pourtant, il n’a pas obtenu grand-chose en retour. Et le DUP vient de s’opposer à sa demande de passer une loi promouvant la langue irlandaise. C’est la goutte qui a fait déborder le vase.

Que recherche le Sinn Féin?

Le clash. Il a annoncé qu’il refusera d’entrer en coalition si Arlene Foster redevient première ministre. Le DUP est coincé: s’il ne nomme pas Arlene Foster, il apparaîtra comme lâche; s’il la nomme, il provoquera une crise institutionnelle. Et je pense que c’est justement cette dernière option que recherchent les républicains. Même s’ils ne l’ont jamais dit aussi clairement, ils ne veulent plus négocier avec les unionistes; ils veulent parler directement avec Londres. C’est du billard à trois bandes, mais si aucun Exécutif n’est nommé, le ministre britannique en charge de l’Irlande du Nord devra intervenir. Et peut-être Londres remettra-t-il alors la main sur la direction du pays, pourquoi pas en coopérant à court terme avec Dublin. Et qui sera au pouvoir à Dublin? Peut-être, un jour pas si éloigné, le Sinn Féin…

Le pays ne se sortira donc jamais de l’opposition entre unionistes et républicains?

Etonnamment, la politique nord-irlandaise n’a jamais été aussi près de se normaliser. Lors de l’élection législative, chaque électeur peut classer par ordre de préférence tous les candidats. Mike Nesbitt, le chef du deuxième parti unioniste, le Parti unioniste d’Ulster (UUP), a choqué tout le monde en annonçant qu’il votera en premier pour son parti puis accordera ses votes suivants à l’autre parti de l’opposition, les républicains modérés du Parti social-démocrate et travailliste (SDLP). Ses élus, habitués aux alliances confessionnelles, ont hurlé au scandale. Mais il n’est pas certain que ses électeurs fassent de même: les habitants aimeraient que la politique nationale se normalise. T.D.B.

