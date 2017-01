La venue d’Erdogan à Genève est contestée

A l’occasion de la reprise du dialogue interchypriote à Genève dès lundi – après l’échec des négociations du Mont-Pèlerin en novembre – la venue du président turc, Recep Tayyip Erdogan, le 12 janvier, à Genève, fait grincer des dents. En août, en novembre et en décembre derniers, des manifestations hostiles au président turc avaient été organisées à Genève, devant le Palais des Nations et à la place Neuve. Les unes, par des associations kurdes dénonçant la répression qui touche cette minorité en Turquie. Les autres, par des partis et associations de Genève dénonçant les atteintes aux libertés, qui se sont amplifiées après le coup d’Etat manqué de juillet. Toutes appellent déjà à un rassemblement sur la place des Nations le 12 janvier.

La venue d’Erdogan à Genève avait été confirmée par son ministre des Affaires étrangères en décembre. Mais elle reste conditionnée à la venue du premier ministre grec, Alexis Tsipras, et de la Britannique Theresa May, les deux autres garants du processus de paix et de réunification de l’île, partagée en deux depuis 1974. L’autre condition est que les pourparlers qui se tiennent à partir de lundi au Palais des Nations entre les délégations du président chypriote grec, Nicos Anastasiades et du dirigeant chypriote truc Mustafa Akinci, débouchent sur un accord d’ici à jeudi.

En novembre, au Mont-Pèlerin, c’est la question des échanges de territoires entre les deux entités de la future fédération qui avait fait capoter la conférence lancée sous l’égide de l’ONU en mai 2015. Le politologue chypriote turc de l’Université méditerranéenne, Ahmet Sozen, commentait alors le chemin à parcourir en ces termes: «Il faudra que la partie turque soit généreuse sur les territoires rétrocédés et que la partie grecque le soit sur la présidence tournante de la fédération.»

Si un compromis était trouvé d’ici à jeudi, la délégation chypriote grecque serait confrontée pour la première fois au président turc, qui pourrait exiger des garanties de sécurité pour les quelque 220 000 ressortissants chypriotes turcs (contre 800 000 Chypriotes grecs), avant d’accepter de retirer les troupes turques de la partie est. Chypre étant un membre à part entière de l’Union européenne, la présence de troupes étrangères sur le territoire réunifié ne serait pas acceptée par Bruxelles.

Enfin, un accord à Genève ne signifierait pas la fin d’une partition, enclenchée par une tentative de rattachement de l’île à la Grèce, suivi par une occupation de l’est par l’armée turque. «Le premier obstacle sera la mise au référendum de l’accord. Le second sera la mise en œuvre de l’accord sur le terrain. Serons-nous capables de faire fonctionner cette fédération?» déclarait dans notre édition du 8 novembre le politologue Ahmet Sozen, qui a participé au processus de négociation pour la réunification de Chypre.

(TDG)