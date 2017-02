La traque aux fausses infos lancée en France

Haro sur les «fake news». Les perturbations occasionnées par la désinformation lors des élections américaines ne se produiront pas en France. C’est du moins ce qu’espèrent Google et Facebook en lançant simultanément leur dispositif anti-intox dans l’Hexagone.

Soumis à d’intenses pressions, Facebook a annoncé ce lundi la création d’un partenariat avec huit médias français pour lutter contre la prolifération de fausses informations sur sa plate-forme. Le but étant d’expérimenter un système mis en place aux Etats-Unis en décembre avec le concours d’ABC News et d’Associated Press, notamment. Chez nos voisins, outre Le Monde et Libération, le dispositif intègre également les rédactions de l’Agence France-Presse, BFM TV, France Télévisions, France Médias Monde, L’Express et 20 minutes.

Concrètement, cet outil permet aux utilisateurs du réseau social de signaler une information qu’ils pensent être trompeuse. Les liens incriminés sont ensuite rassemblés dans un portail consultable par les médias partenaires. Reste alors à vérifier l’info. Si au moins deux de ces rédactions établissent que le contenu signalé est mensonger, et qu’elles proposent un lien qui en atteste, une alerte apparaîtra aux internautes mentionnant que des «fact-checkers» (vérificateurs des faits) remettent en cause la véracité de l’information. Autre aspect intéressant de ce projet, l’algorithme qui programme la distribution des contenus aux utilisateurs «pourra réduire la circulation du fake», selon la société américaine.

Un projet-test de filtre pour les fausses infos a également été mis en place par Facebook en Allemagne en vue des élections fédérales, l’automne prochain. Berlin avait menacé l’entreprise de Mark Zuckerberg de sanctions s’il ne prenait pas de mesures à l’encontre des «fake» et des discours haineux circulant sur sa plate-forme.

Parallèlement, Google, à travers Google News Lable et First Draft News (un réseau de médias), a annoncé le lancement d’un autre outil en France. Baptisé CrossCheck, il permettra dès le 27 février à seize rédactions françaises d’«identifier et vérifier les contenus qui circulent en ligne, qu’il s’agisse de photos, de vidéos, de commentaires ou de sites d’actualités», précise le géant du Net.

Autre initiative, celle du journal Le Monde, qui propose depuis le début du mois une sorte de moteur de recherche surnommé Décodex. Le but? Aider ses lecteurs à ne pas se perdre dans la jungle de l’intox. Cet outil s’appuie à ce jour sur une base de 600 sites, classés par degré de fiabilité par les journalistes. «Notre démarche, explique le quotidien français, n’est pas de labelliser les sites fiables, mais bien de marquer ceux qui ne le sont pas.»

(TDG)