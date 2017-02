«La solution à deux Etats» n'est pas la seule possible

Le président des Etats-Unis a estimé que «la solution à deux Etats» n'était pas la seule voie possible pour régler le conflit israélo-palestinien.

M. Trump s'exprimait au côté du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La Maison Blanche avait indiqué mardi soir que Washington n'insisterait plus sur ce principe de référence de la communauté internationale et qu'il ne dicterait plus les termes d'un éventuel accord de paix entre Israël et les Palestiniens.

Donald Trump a par ailleurs affirmé que les Etats-Unis encourageront un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. «Nous allons y travailler de manière très diligente. Mais il incombe aux parties elles-mêmes de négocier directement un tel accord», a-t-il dit.

En réponse, M. Netanyahu a jugé que le nouveau président américain offrait «une occasion sans précédent» pour faire avancer la paix pour sortir du plus ancien conflit de la planète.

Transfert de l'ambassade

Le président américain a en outre indiqué qu'il aimerait voir l'ambassade des Etats-Unis installée à Jérusalem. Il a ajouté qu'il examinait la question «très soigneusement».

Un transfert de la représentation diplomatique américaine de Tel Aviv à Jérusalem aurait une grande portée symbolique car la ville sainte n'a jamais été reconnue par la communauté internationale comme la capitale de l'Etat hébreu.

Donald Trump et son entourage évoquent cette question épineuse depuis plusieurs mois malgré les mises en garde du président palestinien Mahmoud Abbas qui estime que cela aurait un effet «désastreux» pour la paix au Proche-Orient. Le grand mufti de Jérusalem avait déclaré en janvier qu'un tel transfert constituerait une «agression» contre tous les musulmans.

Liens «indestructibles»

«Avec cette visite, les Etats-Unis réaffirment une nouvelle fois nos liens indestructibles avec notre précieux allié, Israël», a déclaré M. Trump. «Le partenariat entre nos deux pays bâti sur nos valeurs communes a fait progresser la cause de la liberté humaine, de la dignité et de la paix», a-t-il poursuivi.

«Nos deux pays continueront à grandir. Nous avons une longue histoire de coopération dans la lutte contre le terrorisme et la lutte contre ceux qui n'accordent pas de valeur à la vie humaine», a relevé M. Trump.

Selon le président américain, Israël est confronté à des défis «énormes en matière de sécurité, y compris la menace des ambitions nucléaires de l'Iran». (ats/nxp)