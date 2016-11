La romancière Asli Erdogan reste en prison

«Elle restera en état d'arrestation pour le chef d'accusation d'appartenance à une organisation terroriste», a déclaré son avocat Erdal Dogan devant la prison d'Istanbul où sa cliente est détenue.

La traductrice et auteure Necmiye Alpay, âgée de 70 ans et arrêtée elle aussi en août restera également en prison pour le même chef d'accusation alors que sa libération avait été annoncée plus tôt par les médias, selon la même source.

L'ordre de libération conditionnelle annoncé par les médias était lié à un autre chef d'accusation, «atteinte à l'Etat et à l'intégrité de l'Etat», a expliqué l'avocat.

Le terme «organisation terroriste» désigne le parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) en guerre contre l'Etat turc depuis 1984.

(afp/nxp)