La relation entre Trump et la justice ne cesse de se compliquer

«Une nouvelle ère s’ouvre dès maintenant pour la justice». Donald Trump a donné le ton jeudi à la Maison-Blanche de ce qu’il attendait de Jeff Sessions, son procureur général, juste avant que celui-ci ne prête serment. En prenant la direction du Département de la justice, Jeff Sessions arrive sur un terrain miné par les tweets rageurs et les attaques répétées de Donald Trump contre les juges qui se penchent sur la constitutionnalité de son décret antiréfugiés. Le président ne supporte apparemment pas qu’un «soi-disant» magistrat, selon le terme qu’il a employé, remette en question son autorité d’empêcher provisoirement les citoyens de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux Etats-Unis.

Ces accusations ont apparemment incité Neil Gorsuch, le juge nommé par Donald Trump à la Cour suprême, à prendre ses distances avec lui. Selon le sénateur démocrate Richard Blumenthal, qui a rencontré le magistrat mercredi, celui-ci a estimé que les propos du président sur les juges étaient «décourageants» et «démoralisants».

Sans précédent

«Je pense que nous sommes témoins des prémices d’un duel entre le président Trump et le système vital de la séparation des pouvoirs garanti par la Constitution américaine», estime Laurence Tribe, un professeur de droit constitutionnel à l’Université Harvard. «Je n’ai rien vu de tel de mon vivant. Le président Andrew Jackson s’en était rapproché au XIXe siècle lorsqu’il avait défié le verdict de la Cour suprême donnant des droits aux tribus indiennes. Le président Lincoln avait aussi défié une décision de la justice pendant la guerre civile (ndlr: entre 1861 et 1865), mais il avait agi pour sauver l’Union et non par paranoïa vis-à-vis d’une religion.»

Jeff Sessions a connu un processus de confirmation compliqué au Sénat. Les démocrates reprochent notamment à l’ancien parlementaire de l’Alabama son manque d’indépendance vis-à-vis du président et ses positions vis-à-vis des minorités. Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, a fait taire mardi soir Elizabeth Warren alors que la sénatrice du Massachusetts lisait une lettre écrite en 1986 par l’épouse de Martin Luther King. A cette époque, Coretta King avait demandé avec succès au Sénat de ne pas confirmer Jeff Sessions à un poste de juge fédéral et l’avait accusé de limiter l’accès des Afro-Américains au droit de vote. Jeff Sessions jouira désormais d’un pouvoir considérable pour traquer les sans-papiers qui, selon lui, «tirent vers le bas les salaires des Américains qui travaillent».

Enjeu majeur

Alors qu’un verdict sur le décret migratoire de Donald Trump est attendu dans les jours qui viennent, le système judiciaire représente pour Laurence Tribe le «dernier espoir de limiter» le pouvoir du président. Le professeur, qui a notamment eu Barack Obama et le sénateur républicain Ted Cruz parmi ses étudiants, a d’ailleurs porté plainte contre Donald Trump pour tenter de le forcer à rompre tous ses liens avec son groupe. «J’espère au moins aider à inciter le public à exiger du président qu’il se plie à la Constitution américaine», conclut-il. «J’espère aussi que les tribunaux forceront Donald Trump à publier ses déclarations d’impôt pour que nous puissions voir l’ampleur de ses dettes et voir où sont ses conflits d’intérêts.»

(TDG)