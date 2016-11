La présidence s'explique sur des achats de Viagra

Ce scandale à rebondissements fait les choux gras des médias sud-coréens qui s'intéressent en particulier à la vie privée de Park Geun-Hye, la chef de l'Etat, à ses liens d'amitié avec Choi Soon-Sil et le père de cette dernière, un mystérieux chef religieux aujourd'hui défunt.

Mardi, un député d'opposition avait révélé que la présidence avait acheté l'année dernière des centaines de pilules qui peuvent servir à traiter les troubles de l'érection, dont du Viagra et la version générique de ce médicament.

«Nous ne les avons pas utilisées»

Au beau milieu de la tempête médiatique déclenchée par cette révélation, le porte-parole de Mme Park a expliqué ces achats par le besoin éventuel de parer au mal des montagnes lors d'un voyage présidentiel en mai 2015 dans des pays africains de haute altitude, dont l'Ethiopie.

«Nous les avons achetées pour ce voyage mais nous ne les avons pas utilisées», a déclaré Jung Youn-Kuk à la presse, soulignant que ces médicaments avait pour autre indication thérapeutique le traitement des symptômes liés à la haute altitude. Le porte-parole ne s'est pas expliqué sur les quantités achetées. Mme Park, 64 ans, n'est pas mariée et on ne lui connaît pas de conjoint.

Médicaments contre le vieillissement

Les services présidentiels ont également acheté ces dernières années des centaines d'extraits de placentas humains et de vitamines injectables --utilisés couramment pour la désintoxication et la lutte contre le vieillissement. M. Jung a déclaré que ces injections étaient destinées aux employés de la présidence et aux gardes du corps de Mme Park.

Les enquêteurs du parquet cherchent à savoir si Mme Park s'est fait prescrire différents médicaments sous le nom de Mme Choi dans des cliniques privées, à l'insu du personnel médical de la présidence. Mme Choi, arrêtée début novembre pour abus de pouvoir et extorsion, est accusée de s'être servie de ses relations d'amitié avec la présidente pour soutirer des fonds aux conglomérats du pays.

Mme Park est accusée de «collusion» dans les entreprises criminelles de son amie, ainsi que de l'avoir laissée se mêler des affaires de l'Etat. (afp/nxp)