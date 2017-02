La plupart des baleines échouées remises à flot

La plupart des 240 baleines qui se sont échouées samedi sur une plage néo-zélandaise ont réussi à se remettre à flot, à la faveur de la marée haute, ont annoncé des responsables de la conservation dimanche.

Des quelque 240 baleines-pilotes qui se sont échoués samedi sur le littoral de Farewell Spit dans la région de Golden Bay, dans l'extrême nord de l'île du Sud, il en restait 17 étendues sur le sable, au milieu de centaines de carcasses de globlicéphales qui y sont mortes ces trois derniers jours.

Vendredi, 416 baleines-pilotes avaient été découvertes sur cette plage. Environ 300 d'entre elles étaient déjà mortes. Près de 500 volontaires avaient alors afflué pour tenter de sauver la centaine de survivantes et les remettre à flot.

Il en reste 17 à remettre à flot

«Les 240 baleines qui se sont échouées entre Puponga et Pakawau samedi ont pour la plupart réussi à se remettre à flot pendant la marée haute de cette nuit et nagent dans le secteur dans des eaux peu profondes», a déclaré le porte-parole du département de la protection de l'environnement Herb Christophers.

Un avion de repérage de l'organisation environnementale Project Jonah, qui aide à secourir les cétacés, survole la zone pour suivre leur déplacement. L'objectif de dimanche est de remettre à flot les 17 restantes au moment de la marée montante, a ajouté Herb Christophers.

Les baleines-pilotes, l'espèce de baleine la plus répandue dans les eaux néo-zélandaises, peuvent peser jusqu'à deux tonnes et mesurer jusqu'à six mètres de long.

Farewell Spit, à environ 150 kilomètres à l'ouest de la ville touristique de Nelson, est régulièrement le théâtre d'échouages massifs de baleines-pilotes. Neuf au moins se sont produits au cours des dix dernières années. Il n'existe pas d'explication scientifique certaine de ce phénomène. (AFP/nxp)