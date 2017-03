La nouvelle version du décret Trump suspendue

Un juge fédéral de Hawaï a décidé mercredi de bloquer pour l'ensemble des Etats-Unis la nouvelle mouture du décret anti-immigration de Donald Trump, infligeant un nouveau revers judiciaire au président américain sur la mesure la plus controversée de sa présidence.

Quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur prévue du nouveau texte qui bannit l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de six pays musulmans, le magistrat Derrick Watson a estimé que la suspension du décret évite un «préjudice irréparable».

Donald Trump estime impératif de fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés du monde entier et de suspendre l'octroi de visas durant 90 jours pour les ressortissants d'Iran, de Libye, de Syrie, de Somalie, du Soudan et du Yémen. Cette mesure, qui ne concerne plus l'Irak et qui exempte les détenteurs de visas et de «cartes vertes», est atténuée par rapport au premier décret adopté le 27 janvier. (afp/nxp)