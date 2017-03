La mégapole Karachi, une poubelle à ciel ouvert

Trois enfants sont morts en janvier à Karachi, la capitale économique du Pakistan, lorsque le feu a pris dans une montagne d'ordures près de leur appartement, victimes de la gestion des déchets catastrophique qui fait de Karachi une poubelle à ciel ouvert.

Les parents, Mohammad Umaïr, un marchand de tissu de 31 ans, et son épouse Shameen, ont été sauvés par des voisins de leur habitation engloutie par les flammes le 10 janvier, raconte le père de famille à l'AFP. Mais leurs jeunes enfants n'ont pu être secourus à temps. Deux d'entre eux sont morts avant d'atteindre l'hôpital. «Le troisième, Abdul Aziz, est mort alors que les médecins tentaient de le ranimer», explique M. Umaïr, se rappelant comment le personnel médical s'agitant en vain autour du petit corps inerte.

Le feu a pris dans la pile de déchets qui encombre la ruelle étroite, devant leur immeuble de cinq étages, et s'est propagé jusqu'au premier étage du bâtiment où habitait la famille d'Umaïr. La police n'a pu établir ce qui a déclenché l'incendie, mais l'unique pièce de l'appartement a vite été remplie d'une fumée étouffante.

Shameen rend les autorités municipales et les habitants responsables de la mort de ses enfants. «Ceux qui balancent leurs ordures et ceux qui ne font par leur travail de nettoyage sont responsables», dit-elle amèrement, debout dans les cendres de ce qui fut leur foyer. «Qui d'autre?»

Les autorités débordées

Ce cas, tragique, n'est toutefois pas isolé - des accidents ont lieu ici et là en raison des détritus - et Shameen n'est pas la seule à dénoncer l'incompétence et la corruption des autorités.

«Les organismes municipaux ne peuvent actuellement traiter que 60%» des déchets produits, reconnaît le Dr AD Sajnani, chef de l'Autorité de gestion des déchets du Sindh. En cause, selon lui, «l'éloignement des décharges, les embouteillages, les distances trop longues à parcourir et la vétusté des véhicules». Les deux décharges qui existent à la périphérie ouest de la ville sont éloignées, accessibles par des routes congestionnées, et de toute façon elles débordent déjà, relève-t-il.

Karachi, mégapole portuaire sur la mer d'Arabie, est la principale ville du Pakistan et a vu en quelques décennies sa population exploser à 20-25 millions d'habitants (il n'y a pas de chiffre précis récent), et d'immenses quartiers pousser sur ses flancs de manière anarchique. Une croissance nourrie par plusieurs vagues d'immigration successives, dont des réfugiés qui ont fui la guerre en Afghanistan et des déplacés venus des zones tribales pakistanaises. Karachi produit quasiment 12'000 tonnes d'ordures chaque jour, estiment des responsables sanitaires.

Selon M. Sajnani, les autorités sont à même d'en ramasser environ la moitié - ce que contestent les plus sceptiques. L'autre moitié stagne dans les rues, ruisseaux et allées, la partie organique se décomposant dans la chaleur moite, le reste s'empilant de plus en plus haut.

Habitants et dirigeants locaux recourent à un système D guère rassurant: le brûlage des ordures contenant d'importantes quantités de plastique, souligne un cadre de l'Agence de protection de l'Environnement du Sindh, Imran Sabir.

«Quand vous brûlez des déchets solides, le plastique dégage des gaz toxiques», explique-t-il. Dans certaines parties de la ville, les ordures sont brûlées pendant plusieurs mois d'affilée, sous un ciel brumeux.

Changement radical

Entre les dirigeants qui se rejettent la faute et une gouvernance lacunaire, difficile d'envisager des solutions concrètes. «Cette ville est devenue une poubelle à ciel ouvert», concédait récemment lors d'un meeting l'ancien maire de Karachi, Mustafa Kamal, en poste jusqu'en 2010.

Il vitupère la corruption et l'incompétence de ses rivaux, dénonçant des rétrocommissions perçues sur des contrats de ramassage des déchets et même sur l'essence utilisée par les camions poubelles. Mais le maire actuel, Waseem Akhtar, élu en 2016, se plaint de n'avoir ni argent ni pouvoir.

Son autorité est mise à mal par l'exécutif provincial, qui a fait venir des entreprises chinoises pour gérer les ordures dans au moins deux des cinq districts de la ville. Nombreux sont ceux qui pensent que cela ne suffira pas pour s'attaquer à la racine du problème: l'amoncellement de poubelles par des millions d'habitants dans une ville sans recyclage organisé, sans effort pour limiter l'utilisation du plastique, et sans personne prêt à prendre la responsabilité de la propreté.

«Je parie que même les Chinois ne seront pas capables de résoudre le problème des déchets, à défaut d'un changement radical de la culture locale», avertit Fahim Zaman, ancien responsable de la municipalité de Karachi (KMC). (AFP/nxp)