La lutte contre le gaspillage s'organise

Des confiseries et des chips réalisées à partir de fruits destinés aux bennes à ordures: mauvais élève en matière de gaspillage alimentaire, le Royaume-Uni connaît un début de révolution sous l'impulsion d'associations et d'entreprises.

Ben Whitehead, jeune entrepreneur, affirme avoir sauvé de la poubelle près de 15 tonnes de fruits à lui seul en l'espace de cinq ans.

La première fois que cet ancien bénévole de l'association FoodCycle, spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, est parti en quête de fruits en fin de vie au marché près de chez lui, il s'est vu proposer douze cartons d'ananas.

«J'étais à vélo! Ils m'ont regardé et ont explosé de rire», raconte-t-il à l'AFP.

L'homme a depuis créé son entreprise, SpareFruit. Son créneau: des chips fabriquées à partir de pommes et de poires disgracieuses que les producteurs ne parviennent pas à vendre aux supermarchés.

«Si vous roulez au milieu d'un verger, vous verrez comme des tapis de fruits. Certains ne sont plus bons mais je dirais que 90% d'entre eux sont parfaitement comestibles», dit-il.

Snact, une entreprise cousine, fabrique elle des pâtes de fruits. Elle s'est lancée après avoir levé 14'000 livres (17'000 euros) via une campagne de crowdfunding en 2014.

Les deux entreprises prévoient de s'agrandir l'an prochain, et ambitionnent même de se faire une place dans les rayons de la chaîne de grands magasins britanniques Selfridges. Une opportunité qui témoigne d'une évolution des mentalités, juge Ben Whitehead.

If you need a break from chocolate, try these healthy apple crisps... they also work deliciously well with cheese. Go on, we won't tell. pic.twitter.com/yLvgOOtBB3