La justice condamne pour la 1ère fois un djihadiste

La justice belge a condamné lundi pour la première fois un djihadiste belge pour un crime commis en Syrie. L'accusé a écopé de 28 ans de prison pour avoir assassiné un prisonnier. Le tribunal d'Anvers a dénoncé des actes «inhumains et absolument inacceptables».

Originaire de Vilvorde, près de Bruxelles, le djihadiste, âgé de 24 ans, était rentré au pays en 2013 après avoir été blessé dans des combats. Quelques mois plus tôt, la police belge avait intercepté une conversation téléphonique avec sa petite amie dans laquelle il se vantait d'avoir exécuté d'une balle dans la tête un otage dont la famille n'avait pu réunir la totalité de la rançon exigée.

Un djihadiste belge condamné à 28 ans de prison pour assassinat terroriste en Syrie https://t.co/ximjQzIpzZ pic.twitter.com/JlSOVF91Vf — Le Soir (@lesoir) 13 février 2017

Sharia4Belgium

Avant son départ pour la Syrie, le jeune homme appartenait au groupe Sharia4Belgium qui a notamment mis en place des filières de recrutement vers les groupes islamistes, dont l'Etat islamique (EI), au Moyen-Orient.

On estime que 450 ressortissants belges sont allés se battre en Syrie et en Irak. Ce nombre, rapporté à la population totale, fait de la Belgique le pays d'Europe proportionnellement le plus affecté par ces départs dans la zone Syrie/Irak. (ats/nxp)