La grande métamorphose du G7

C’est le grand chambardement au sein du G7, le club des sept plus puissantes démocraties de la planète (la Russie, huitième, fut exclue après avoir annexé la Crimée). En quatorze mois, à peine plus d’un an, cinq de ces Etats ont vu leur leadership bouleversé. Les deux exceptions sont le premier ministre japonais, Shinzo Abe, et la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais cette dernière affrontera en automne 2017 des législatives à haut risque.

La «fusée» canadienne

Le 19 octobre 2015, au terme d’une fulgurante campagne électorale, c’est le jeune outsider libéral Justin Trudeau qui remporte la victoire. Le premier ministre conservateur, Stephen Harper, qui briguait un quatrième mandat consécutif, renonce à la politique.

Le 24 juin 2016, à la surprise générale, le premier ministre britannique, David Cameron, démissionne, au lendemain du référendum qui a vu 52% des votants exprimer leur volonté de sortir de l’Union européenne (Brexit). Le leader conservateur, qui avait pourtant promis de rester en place quel que soit le résultat, n’a guère tardé à jeter l’éponge, laissant à ses camarades de parti la tâche ingrate de gérer la difficile période de transition.

L’effet Trump

Le 8 novembre 2016, c’est la consternation chez les démocrates. Au terme de son second mandat, Barack Obama ne remettra pas les clés de la Maison-Blanche à son ancienne cheffe de la diplomatie, Hillary Clinton, mais devra assister impuissant à l’inauguration, le 20 janvier 2017, de la présidence de l’inénarrable multimilliardaire républicain Donald Trump.

Le 1er décembre 2016, c’est une première sous la Ve République: le président en exercice, François Hollande, annonce qu’il renonce à briguer un second mandat. Quel successeur les électeurs désigneront-ils au soir du 7 mai? Marine Le Pen? Suspense.

La sortie de Renzi

Le 4 décembre 2016, le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi, annonce sa démission au soir du référendum constitutionnel qui a vu la victoire du «non». Le président le fera patienter une semaine avant de le laisser quitter ses fonctions. Le ministre des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, lui succède. Mais sa légitimité est mise en question. A quand des élections législatives anticipées? (TDG)