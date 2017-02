La gauche péruvienne pour le mariage gay

Le parti de gauche péruvien «Frente Amplio» a présenté mardi une proposition de loi visant à légaliser dans ce pays très conservateur l'union civile de deux personnes de même sexe.

«Nous ne pouvons pas nier la réalité, les couples homosexuels existent et en tant que tels ils ont besoin de reconnaissance sur le plan civil», a expliqué Indira Huilca, élue au Congrès.

Cette proposition de loi a pour objectif de «résoudre un vide juridique qui permet la discrimination», a indiqué au cours d'une conférence de presse Indira Huilca. Elle était entourée d'élus du congrès et du collectif en faveur du mariage civil égalitaire au Pérou.

La reconnaissance des revendications LGBT

Indira Huilca a souligné qu'elle souhaitait la fin de la discrimination dont souffrent les homosexuels et la reconnaissance des revendications des associations et centres lesbiens, gays, bi et trans (LGBT). Cette proposition de loi prévoit également un article afin que les autorités péruviennes reconnaissent les mariages homosexuels contractés à l'étranger.

En janvier la justice avait obligé l'Etat civil péruvien à reconnaître et enregistrer un mariage civil contracté au Mexique entre un citoyen péruvien et un mexicain. Ce jugement a fait l'objet d'un appel.

En 2015, la commission Justice du Congrès avait rejeté une première proposition de loi sur l'union civile homosexuelle présentée par un élu, Carlos Bruce, premier homme politique du pays a revendiquer son homosexualité. (ats/nxp)