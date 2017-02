La drôle de réconciliation des conservateurs allemands

Malgré leur différend sur la crise des réfugiés, les conservateurs ont décidé de serrer les rangs. La nomination surprise de Martin Schulz comme candidat de la gauche social-démocrate (SPD), à la fin de janvier, menace en effet sérieusement la victoire promise d’Angela Merkel aux élections fédérales du 24 septembre.

L’entrée dans la course de l’ancien président du Parlement européen, qui a remplacé le pâle Sigmar Gabriel, a bouleversé la donne. En deux semaines, le SPD a réduit l’écart avec la CDU de 14 à 4 points dans les intentions de vote. La popularité de Schulz atteint des sommets. Certains sondages le donnent même vainqueur face à Merkel dans le cas d’un suffrage universel direct.

Après un an et demi de disputes sur la politique du droit d’asile, les deux partis conservateurs ont décidé de mener la campagne ensemble. «Nous avons une excellente chancelière qui est appréciée dans le monde. Je n’ose même pas imaginer ce que serait l’Europe aujourd’hui sans Angela Merkel», estime Horst Seehofer, le patron de l’aile bavaroise et ultraconservatrice du parti chrétien démocrate (CSU), qui s’est résigné à la soutenir pour un quatrième mandat.

Le ministre président de Bavière avait pourtant tiré sur elle à boulets rouges pendant des mois en critiquant sa gestion de l’accueil des réfugiés. Il l’avait accusée d’avoir commis une «faute historique» en ouvrant les frontières, dénonçant le «règne du non-droit», une expression utilisée contre le gouvernement de la RDA communiste dont Merkel est originaire.

Par ailleurs, les résultats électoraux désastreux de ces derniers mois et la montée de l’extrême droite favorisent actuellement une alliance à gauche entre le SPD, les écologistes et le parti de la gauche radicale (Die Linke). Pas question de partir divisés dans la course à la chancellerie. Seehofer veut faire 40% en septembre.

Les nationalistes de AfD (Alternative pour l’Allemagne), qui ont émergé avec cette crise des réfugiés, ont devancé le parti de la chancelière aux élections du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (septembre 2016), dans la propre circonscription d’Angela Merkel. «La situation de l’Union chrétienne (CDU/CSU) est extrêmement menaçante», a reconnu Horst Seehofer. En dépassant les 15% lors du scrutin du Bade-Wurtemberg (mars 2016), l’AfD a démontré qu’elle n’était pas un phénomène est-allemand mais un mouvement national.

La réconciliation scellée à Munich paraît donc très hypocrite alors que le différend sur le droit d’asile risque à tout moment de ressurgir. Horst Seehofer refuse toujours de former un gouvernement avec la CDU sans un contingentement du nombre de demandeurs d’asile à 200 000 par an. Angela Merkel refuse une «limite supérieure» au droit d’asile pour des questions d’éthique et juridiques. Le Tribunal constitutionnel rejetterait en effet une telle décision. «Je n’ai pas l’intention de changer de position», a répété Angela Merkel, lors d’une conférence de presse commune.

