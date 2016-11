La dramatique augmentation de l'usage des mines antipersonnel

Dans les zones de conflits, les belligérants s’affranchissent du Traité d’Ottawa qui interdit l’emploi, la production, le transfert et le stockage des mines antipersonnel. Les chiffre récoltés par l’Observatoire des mines et publiés dans son rapport 2016 donnent le vertige. Au cours de l’année 2015, le nombre de nouvelles victimes de mines et d’explosifs de guerre à travers le monde a augmenté de 75%.

«La majorité des nouvelles victimes des mines antipersonnel - industrielles ou de fabrication artisanale – et restes explosifs de guerre ont été enregistrées en Afghanistan (1310), en Libye (1004), au Yémen (988), en Syrie (864) et en Ukraine (589). À eux seuls, ces 5 pays représentent 74% des victimes enregistrées», détaille le rapport rendu public par Handicap International.

Jamais l’Observatoire n’a comptabilisé autant de victimes de mines artisanales (engins explosifs fabriqués par les belligérants faisant office de mines) depuis la publication de son premier rapport annuel en 2000: elles sont 1 331 soit 21% des victimes recensées en 2015, un chiffre très certainement en dessous de la réalité.

«Nous sommes face à un phénomène particulièrement inquiétant: d’un côté, le financement de l’action contre les mines baisse et presque tous les pays encore contaminés et signataires du Traité d’Ottawa ont pris du retard dans leurs opérations de déminage. De l’autre, nous assistons à une recrudescence effrayante de l’utilisation des mines et à une augmentation du nombre de leurs victimes», s’alarme Petra Schroeter, directrice de Handicap International Suisse. Le financement international et national de la lutte contre les mines par les bailleurs internationaux et les pays concernés par ce fléau a diminué de 139 millions de dollars, passant de 610,8 millions de dollars en 2014 à 471,3 millions de dollars en 2015.

