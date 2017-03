«La crise politique à Séoul change la donne»

Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, entame ce mercredi au Japon, une délicate tournée asiatique qui passera vendredi par la Corée du Sud et la Chine, ce week-end. Ces visites du Secrétaire d’Etat de l’administration Trump interviennent alors que les tensions sont grandissantes dans la région. Mardi, la Corée du Nord a averti qu’elle attaquerait «sans pitié», si le porte-avions américain Carl Vinson, qui doit prendre le commandement d’exercices navals avec la Corée du Sud, violait la souveraineté des eaux nord-coréennes.

Vendredi dernier, à Séoul, la présidente Park Guen-hye était destituée pour fait de corruption. Depuis, la Corée du Sud est dirigée par le premier ministre avant une élection présidentielle agendée au 9 mai. Quelles sont les conséquences de cette crise politique dans la région? Entretien avec Samuel Guex, professeur assistant du département d’études est asiatiques à l’UNIGE.

La chute de Park Guen-hey va-t-elle changer la politique étrangère de Séoul?

La Corée du Sud pourrait avoir une diplomatie moins volatile que ces dernières années. La présidente Park Geun-hye avait effectué un rapprochement avec la Chine et totalement négligé le Japon, ce qui avait eu pour conséquence de créer des tensions avec l’allié étasunien. En 2015, elle a fait volte-face. Elle a trouvé un accord avec Tokyo sur la question toujours sensible des «femmes de réconfort» coréennes, de jeunes esclaves destinées aux militaires japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tandis que la perspective d’installation d’un bouclier antimissiles américain créait une crise à Pékin. Un président issu de l’opposition aura des positions inverses: hostile à l’accord sur le différend historique avec le Japon et plus prudent sur le bouclier, même s’il sera difficile de revenir en arrière, puisque le système est déployé cette semaine. Les mesures de rétorsion chinoises commencent à peser sur l’économie sud-coréenne. Des voyagistes chinois ont procédé à des centaines d’annulation de séjour, ces dernières semaines. Cela met en lumière la dépendance excessive de l’économie de la Corée du Sud vis-à-vis de la Chine.

Va-t-on assister à un retour de la «Sunshine policy», la politique d’apaisement avec le régime nord-coréen?

Je pense en effet que Moon Jae-in, le favori de la présidentiell, va tenter de rétablir un dialogue avec Pyongyang. Actuellement, toutes les passerelles sont coupées. Ce qui a changé, c’est la détermination de la Corée du Nord à se doter de l’arme nucléaire, coûte que coûte. Auparavant, c’était un moyen de négociation, d’obtenir des concessions. Désormais, c’est une fin en soi, une condition de survie pour le régime, qui craint de subir le même sort que l’Irak. C’est une course contre la montre qui est engagée. Le rythme des tests balistiques qui s’accélèrent en est une illustration.

Le risque de conflit nucléaire existe-t-il?

L’utilisation en premier de l’arme atomique par Pyongyang, si le régime parvient à mener au bout son programme nucléaire militaire, n’est pas impossible. Elle déclencherait assurément une frappe préventive des Etats-Unis. Le risque d’embrasement existe dans cette hypothèse. Sinon, même si les tensions sont fortes, une sorte de consensus général sur un statu quo existe encore aujourd’hui.

Une réunification des deux Corées est-elle envisageable?

Dans le coeur de chaque Coréen demeure l’idée que, du Nord ou du Sud, ils ne forment qu’une nation. Mais la réunification est un fantasme. Avec les années, les Coréens se rendent compte que c’est très difficile. Ceux qui ont fait défection au Nord font l’objet de discrimination à l’embauche au Sud. De fait, un nationalisme culturel, et non plus seulement ethnique, s’est développé dans les années 80. Et si les plus anciens en rêvent, pour les plus jeunes, cette réunification est un projet totalement abstrait. D’autant qu’avec les années, il y a de moins en moins de parents survivants proches de familles du Sud, au Nord. Et puis, dans une société sud-coréenne, où la compétition est féroce, on n’a guère le temps de s’occuper du Nord. Une réunification serait d’ailleurs synonyme de difficultés sociales et économiques énormes, vu le différentiel de niveau de vie. Entre le cœur et la raison économique, le choix est difficile.

(TDG)