La côte Est se prépare à la pire tempête de l'hiver

Une tempête et une vague de froid se sont abattues sur près de la moitié des Etats-Unis, provoquant l'annulation de centaines de vols. Ces intempéries pourraient constituer la pire tempête de l'hiver sur la côte Est du pays.

Après un hiver inhabituellement doux et malgré la proximité du printemps, la tempête Stella a recouvert de neige une vaste région allant du centre de la chaîne des Appalaches jusqu'à la Nouvelle-Angleterre. Les services météo ont averti que Stella pourrait provoquer des chutes record de température lundi soir et mardi.

Elle pourrait aussi perturber les déplacements et provoquer des coupures de courant. Une alerte au blizzard a été décrétée à New York, et le brouillard devrait rendre les voyages par la route «extrêmement dangereux», selon les services météo. La tempête devrait également atteindre Washington.

Vols retardés ou déroutés

«D'importantes quantités de neige sont prévues, qui rendront les voyages dangereux. Ne voyagez qu'en cas d'urgence, et gardez avec vous une torche électrique, des vivres et de l'eau dans votre voiture», ont averti les services météo.

Des centaines de vols ont été annulés en prévision de la tempête, selon le site FlightAware qui recense tous les retards et annulations. Southwest Airlines a prévenu que ses vols seraient retardés, annulés ou déroutés jusqu'à mercredi. Delta Air Lines a également averti que ses vols seraient affectés. (ats/nxp)