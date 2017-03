La coalition anti-EI promet la mort de Baghdadi

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a promis mercredi la défaite du groupe Etat islamique (EI) et la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion de la coalition internationale anti-djihadistes, assombrie par un raid meurtrier sur des civils en Syrie.

Il s'agit du baptême du feu pour le très discret chef de la diplomatie américaine, qui accueille 67 autres pays de la «coalition mondiale» contre l'EI. Certains de ses membres s'interrogent sur la stratégie de Donald Trump, qui ne cesse de marteler qu'il va «démolir» les djihadistes.

Plan d'éradication

Le président américain a été élu sur un programme de politique étrangère isolationniste et veut doper le budget de la défense de 10%, contre une baisse de 28% des ressources de la diplomatie. Dans ce contexte, il avait demandé au Pentagone de lui fournir un plan complet visant à «éradiquer de la planète cet ennemi abominable», le groupe EI.

Battant le rappel, son ministre des Affaires étrangères Tillerson a réaffirmé que «notre grand point commun (...) est l'engagement à faire tomber cette force mondiale du mal». Et il a promis que le chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi serait bientôt tué, comme l'avait été en mai 2011 le fondateur d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden.

Zones de sécurité

Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs annoncé que les Etats-Unis allaient instaurer des «zones temporaires de sécurité» destinées à permettre aux réfugiés de regagner leur domicile. une nouvelle étape dans la lutte menée contre l'Etat islamique et Al Qaïda. Il n'a pas précisé où ces zones de sécurité seraient délimitées.

Rex Tillerson a déclaré aux délégués présents que le flux de combattants étrangers se rendant en Irak ou en Syrie avait diminué de 90% au cours de l'année écoulée. «C'est de plus en plus difficile pour les terroristes de s'y rendre et plus difficile pour eux de venir nous menacer chez nous», a-t-il affirmé.

M. Tillerson a de plus prié les membres de la coalition de tenir leurs engagements financiers pour aider à sécuriser et reconstruire les zones d'où les combattants de l'EI ont été chassés. Les Etats-Unis apporteront leur écot, mais les conditions requièrent que leurs alliés rehaussent leur contribution militaire et financière pour vaincre l'EI, a-t-il dit.

Différends

Mais cette dixième réunion de la coalition est dominée par la mort d'au moins 33 civils près de Raqa, capitale de facto de l'EI, dans un raid présumé de cette coalition sur une école servant de centre de déplacés.

La coalition est réunie au grand complet, mais des désaccords se font jour entre certains pays sur la stratégie à suivre, tant à Raqa qu'à Mossoul, le bastion de l'EI en Irak que les forces locales tentent de reprendre.

En Syrie, Raqa est désormais quasiment isolée du monde, les principales voies de communications ayant été coupées par les forces kurdo-arabes alliées de la coalition. Les militaires américains envisagent que les djihadistes ne contrôlent bientôt plus qu'un ultime bastion dans la vallée de l'Euphrate, Deir Ezzor (est). Mais les Etats-Unis et la Turquie s'opposent sur la force qui doit conduire l'assaut final sur cette ville.

La Turquie ne veut pas que les milices kurdes YPG, qu'elle considère comme un groupe «terroriste», y participent. Or, ces milices sont le fer de lance de la coalition arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS), que le Pentagone juge être les plus à même de reprendre Raqa rapidement.

Rôle de libération

En outre, la coalition doit répondre à la question du futur statut des territoires libérés en Syrie: autonomie ou retour dans le giron du régime. Côté français, une source diplomatique a dit «attendre des réponses» de Washington sur «comment et avec qui» Raqa sera reconquise.

Quant à Mossoul, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, reçu lundi par Donald Trump, a plaidé pour que l'aide américaine s'«accélère». Selon Washington, les opérations de la coalition - notamment plus de 19'000 frappes - ont permis de «libérer» 62% des territoires en Irak et 30% en Syrie que l'EI détenait à son apogée en 2014. (ats/nxp)