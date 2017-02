La chercheuse iranienne a pu entrer aux Etats-Unis

Samira Asgari a finalement pu réaliser son rêve américain. La biologiste d’origine iranienne est arrivée à Boston vendredi en début d’après-midi pour entamer son programme de recherche à la Harvard Medical School. Une série de tweets de Hannah Natanson, une journaliste du Harvard Crimson, quotidien de la célèbre université, montre Samira Asgari embrassant les gens venus l’accueillir à l’aéroport de Logan, à Boston.

Iranian #Harvard scientist Samira Asgari arrives in Boston after 3x barred: "I'm still shaking" @thecrimson pic.twitter.com/FnPAEt6zPS