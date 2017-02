La capsule Dragon manque son rendez-vous avec l'ISS

La capsule non-habitée Dragon a manqué son rendez-vous programmé tôt mercredi avec la Station spatiale internationale (ISS) en raison d'un problème de GPS, a annoncé la société privée américaine SpaceX.

«Dragon est en bon état et va avoir un nouveau rendez-vous avec @Space_ Station jeudi matin», a écrit SpaceX sur Twitter.

Dragon is in good health and will make another rendezvous attempt with the @Space_Station Thursday morning.