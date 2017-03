La Suisse va organiser une conférence des donateurs

La Suisse et la Suède organiseront conjointement le 25 avril une conférence des donateurs pour le Yémen, a annoncé vendredi le conseiller fédéral Didier Burkhalter. Ce pays de la péninsule arabique est menacé d'une grave famine.

Cet événement se tiendra à Genève. La Confédération et la Suède ont répondu à une demande du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, a précisé M. Burkhalter lors de la journée annuelle de l'Aide humanitaire de la Confédération et du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA) à Berne.

Cette conférence doit être considérée comme une contribution supplémentaire de la Suisse à la lutte contre la crise alimentaire dans la région, a-t-il ajouté.

Engagement pour la jeunesse

Ce pays était déjà le plus pauvre de la péninsule arabique avant d'être ravagé par une guerre qui a fait plus de 7500 morts et 40'000 blessés, selon l'ONU. Deux ans après le début de l'intervention de la coalition menée par l'Arabie saoudite, 19 millions de personnes, soit 60% de la population, vivent en situation d'insécurité alimentaire, dont trois millions de femmes et d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, ont averti mercredi des ONG à Paris.

L'engagement de la Suisse en faveur des enfants et des jeunes était au coeur de cette journée. Les jeunes constituent «un potentiel inépuisable pour la paix, pour le développement et pour la construction de notre avenir», a souligné le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Dans son discours, M. Burkhalter a mis en avant les trois axes de cette action: protéger, créer des perspectives et faire participer les jeunes à la construction de leur avenir.

Aide à la Syrie

«Nous nous devons de tout faire pour que les plus de deux millions d'enfants syriens qui sont aujourd'hui réfugiés dans les pays voisins de la Syrie puissent retourner dans leur pays d'origine un jour», a-t-il déclaré, en saluant le lancement d'un cinquième cycle de négociations sur la Syrie jeudi à Genève.

Dans ce contexte, il a annoncé que la Suisse participerait à la conférence sur la Syrie qui sera organisée le 5 avril à Bruxelles. La Confédération y rappellera qu'elle prévoit de consacrer 66 millions de francs pour l'aide à ce pays.

Evoquant la crise migratoire, le Neuchâtelois a affirmé que «les enfants migrants ne devraient pas être placés en détention». La Suisse soutient une campagne en ce sens de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Plus largement, les enfants ne doivent pas être traités «comme des adultes» par la justice, a-t-il ajouté. Le Neuchâtelois a également rappelé que la Suisse dispose depuis fin 2014 d'un plan d'action pour la protection des enfants soldats.

Des écoles pour les réfugiés

La Suisse s'engage aussi pour la formation et l'emploi des jeunes. M. Burkhalter a ainsi rappelé que la Direction du développement et de la coopération (DDC) allait investir davantage dans le domaine de l'éducation et accroître de 50% son engagement en faveur du développement dans le domaine de l'éducation de base et de la formation professionnelle.

La Confédération a par exemple rénové 139 écoles au Liban et en Jordanie. Près de 90'000 enfants en profitent, qu'il s'agisse de populations locales ou de réfugiés syriens. D'autres projets sont menés dans les camps de réfugiés du nord de l'Irak ou dans celui de Kakuma, dans le nord du Kenya.

Berne cherche par ailleurs à créer des emplois pour ces jeunes, par exemple à travers des projets de micro-crédit, et à les intégrer dans la société civile. (ats/nxp)