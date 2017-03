La Suisse, pays le plus attractif au monde

La Suisse est le pays le plus attractif du monde ! Notre pays se distingue en effet dans un classement de 80 pays étudiés sur 65 critères soumis à l’opinion de 21 000 personnes interrogées dans 36 pays par Y&R’s BAV Consulting,The Wharton School of the University of Pennsylvania, et U.S. News & World Report. Cette première place traduit la bonne image de la Suisse mais aussi ses bonnes performances économiques et son niveau de vie. En effet, les éléments de puissance, de cadre de vie, d’environnement favorable à la création d’entreprise, l’influence culturelle entre autres, sont correlés à des données comme le revenu par habitant ou la croissance. Au classement général, la Confédération helvétique est sur la plus haute marche du podium devant le Canada et le Royaume-Uni, suivis par l’Allemagne, le Japon et la Suède.

Notre pays se distingue particulièrement dans les classements prenant en compte l’esprit d’entreprise et l’ouverture au business, en s’arrogeant une 3e place. Il est aussi bien noté dans ses particularités sociales et politiques, par son respect de la propriété et des droits de l’homme, ou de l’environnement. Sa transparence et l’équilibre des pouvoirs le distingue aussi, hissant la Suisse au 3e rang de ce sous-classement.

Si ses paysages sont admirés, la Suisse n’apparaît pas très attirant, ni très fun, ni très sexy, la classant au 20e loin derrière le trio de tête du Brésil, de l’Italie et de l’Espagne. Pourtant la qualité de vie est reconnue. Le pays est sûr, économiquement stable, disposant d’un bon système d’éducation et de santé.

Son influence économique la sauve dans le classement des puissances, dominé par les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La Suisse se classe 15e notamment en raison de sa faible puissance militaire et sa petite influence politique.

Son attrait culturel, historique et gastronomique est aussi peu valorisé à l’extérieur, mettant la Suisse au 26e rang derrière l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la France, les cinq premiers. (TDG)