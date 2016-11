La Fabric, mythique boîte de nuit, va pouvoir rouvrir

La légendaire boîte de nuit londonienne Fabric, qui avait fermé en septembre après le décès par overdose de deux adolescents, va rouvrir ses portes, a annoncé le maire de Londres lundi.

Sadiq Khan, qui aime rappeler qu'il avait lui-même été très actif sur le «dancefloor» de la boîte de nuit dans sa jeunesse, a commenté la nouvelle sur Twitter et s'est réjoui qu'un accord ait été trouvé entre la Fabric et le conseil municipal d'Islington.

JUST ANNOUNCED: @fabriclondon will reopen. Thanks to all who helped find a solution that protects the club’s future & keeps clubbers safe.