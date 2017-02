La Corée du Nord met au défi l’administration Trump

La Corée du Nord a décidé de bouleverser, ce week-end, les plans de Donald Trump. Le président étasunien passait deux jours en Floride, ponctués d’entretiens – qualifiés de «productifs» – avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Cette rencontre entre alliés a été assombrie par un tir de missile balistique de Pyongyang en mer de Corée, dimanche matin. Ce test nord-coréen constitue la première crise sécuritaire de la présidence Trump et a donné lieu à une conférence de presse surréelle d’à peine trois minutes. Shinzo Abe a martelé que le tir de missile était «intolérable» et que «la Corée du Nord devait se plier aux résolutions de l’ONU interdisant ces tirs». Donald Trump a fait un communiqué guère plus long que ses tweets habituels pour assurer que les Etats-Unis soutenaient le Japon «à 100%». Il n’a en revanche pas condamné spécifiquement l’acte, qualifié par la Corée du Sud de «provocation armée, destinée à tester la réaction de la nouvelle administration américaine».

Alors que l’Asie était l’une des priorités claires de l’administration Obama, sera-t-elle aussi celle de Trump? Stephen Miller, l’un des conseillers du nouveau président américain, a affirmé dimanche sur la chaîne Fox News que la présence de Trump aux côtés du premier ministre japonais samedi soir était un «signal fort et sans ambiguïté». Stephen Miller a aussi assuré que la Maison-Blanche renforcerait ses alliances dans la région Pacifique dans le cadre d’une stratégie destinée à «décourager et empêcher l’hostilité croissante» affichée par Pyongyang.

Selon un responsable de l’administration Trump cité par les médias américains sous couvert d’anonymat, la Maison-Blanche va examiner les options à sa disposition pour réagir, soit par des sanctions, soit par un renforcement de la présence militaire américaine dans la région. Les Etats-Unis vont en outre demander à la Chine d’accentuer la pression sur Kim Jong-un.

Au début du mois, le Financial Times avait annoncé que la Maison-Blanche réétudiait sa politique à l’égard de la Corée du Nord. Cette démarche est orchestrée par le général Flynn, dont les contacts avec le gouvernement russe avant l’entrée en fonction de Donald Trump restent un problème. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l’ambition de Donald Trump semble être de contenir la Chine. Après avoir provoqué Pékin en acceptant un appel de la présidente de Taïwan, il a fait marche arrière. Le lendemain, le président des Etats-Unis avait rassuré le premier ministre japonais Shinzo Abe en affirmant que Washington honorerait ses engagements en matière de sécurité. Une position qui tranche avec les propos qu’il avait tenus pendant la campagne électorale, lorsqu’il avait répété que le Japon devrait payer plus pour pouvoir bénéficier de la protection américaine.

L’administration Trump avait préparé le terrain et rassuré ses alliés asiatiques en envoyant James Mattis, le nouveau secrétaire à la Défense, en Corée du Sud et au Japon. Comme l’écrit Patrick Cronin, un cadre du Centre pour la nouvelle sécurité américaine, James Mattis avait posé les bases du rapprochant de l’administration Trump avec ses alliés asiatiques en réitérant un intérêt mutuel pour la défense. Jean-Cosme Delaloye New York.

