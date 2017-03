La Corée du Nord a-t-elle pillé la Banque centrale du Bangladesh?

Les procureurs fédéraux américains sont en train de monter un dossier contre la Corée du Nord, accusée d’avoir mandaté des pirates informatiques pour s’introduire dans le système de la filiale new-yorkaise de la Réserve fédérale américaine. Pas n’importe où: sur le compte qu’y possède la Banque centrale du Bangladesh. Ils se sont servis en février 2016 en piratant le système mondial de transactions bancaires Swift, émettant de faux ordres de virement et réussissant ainsi à faire opérer quatre transferts sur un compte aux Philippines. Somme totale ainsi détournée: 81 millions de dollars, qui auraient ensuite été blanchis à travers les casinos philippins.

C’est le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, qui a révélé l’ouverture d’une enquête de la justice américaine mettant en cause la Corée du Nord, même si aucun officiel de ce pays n’est personnellement visé.

Les soupçons sur la responsabilité de la Corée du Nord ont émergé à cause d’une autre affaire: le piratage, en 2014, de Sony Pictures Entertainment. Des données sur des milliers d’employés de cette entreprise avaient été dérobées. Les auteurs de l’attaque exigeaient qu’une comédie satirique (L’interview qui tue) produite par Sony sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un soit retirée. A l’époque, la responsabilité de la Corée du Nord avait été pointée par le FBI.

Or, depuis le détournement des fonds du Bangladesh, des sociétés de sécurité informatique disent avoir identifié les mêmes procédés d’intrusion dans les deux affaires. La piste remonterait à un groupe de hackers nord-coréens. Baptisé Lazare, il est très actif, à en croire la société de sécurité informatique Symantec, qui a identifié des attaques de ce groupe dans 31 pays différents. Si la Corée du Sud est souvent ciblée, Lazare frappe partout et menace en particulier le secteur bancaire. Ces pirates auraient ainsi tenté de s’en prendre à des banques polonaises ces derniers mois.

Cité par le Wall Street Journal, le No 2 de la NSA, l’Agence de sécurité nationale des Etats-Unis, Rick Ledgett, a souligné mardi devant un panel d’experts qu’il y a une bonne probabilité que le lien entre les cyberattaques contre Sony et la Réserve fédérale américaine puisse être établi. Et que si c’était le cas, «ce serait une très grande préoccupation. Cela signifierait qu’un Etat est en train de voler des banques.»

(TDG)