La Chine va construire un aéroport pour oiseaux

La Chine a décidé de construire au sud-est de Pékin un immense parc naturel pour oiseaux migrateurs. Présenté comme un futur «aéroport pour oiseaux», le site est prévu dans une friche de la ville portuaire de Tianjin, avec le soutien de la Banque Asiatique de Développement (BAD).

Le mandat a été confié au bureau d'architectes paysagistes australien McGregor Coxall qui aura pour mission d'aménager la surface de 60 hectares. Les travaux doivent débuter d'ici la fin de l'année pour s'achever dans le courant de 2018.

Check out our concept for the Lingang "Bird Airport': https://t.co/7Z2HgtkXF8 also featured in our News Section: https://t.co/UmNNFvNvOg pic.twitter.com/enxlp9LXxC