L'opposition syrienne veut amadouer Moscou

Selon des accusations, l'armée syrienne collaborerait avec les djihadistes.

Une rencontre est prévue mardi à Genève avec les représentants russes, a expliqué lundi devant la presse Nasr al-Hariri, président de la délégation du Haut Comité des négociations (HCN), principal groupe d'opposition. Moscou est plus «neutre» et plus «ouvert» que l'Iran par rapport à la présence de groupes armés parmi les opposants.

«Nous espérons que la Russie va adopter une attitude positive», a ajouté M. al-Hariri. Et qu'elle ne restera pas «otage des milices iraniennes», responsables, selon lui, de milliers de victimes civiles.

Le HCN a remis lundi à l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, une déclaration en réponse à son document de procédure sur les discussions. Il a insisté sur l'«ordre» à établir dans la discussion, a indiqué à quelques journalistes un membre de la délégation. Le HCN rejette la volonté de l'émissaire d'aborder en parallèle la gouvernance, une nouvelle Constitution et des élections.

Départ de Bachar el-Assad

Comme le groupe d'opposition dit du Caire, le HCN veut d'abord des avancées sur un gouvernement de transition avant de négocier les autres questions, selon le responsable. Il rejette par ailleurs tout gouvernement élargi et souhaite le départ de Bachar el-Assad.

Le HCN a aussi remis à M. de Mistura deux documents sur l'utilisation présumée de gaz toxiques par le régime et sur les violations des droits de l'homme. Et il lui a fait part d'une vidéo dans laquelle un membre des forces gouvernementales détenu par le groupe rebelle de l'Armée syrienne libre (ASL), membre du HCN, admet un lien entre le régime et l'EI.

L'armée syrienne collabore avec les djihadistes et a mis en place une zone tampon à al-Bab, où ont eu lieu lundi des violences «pour empêcher l'ASL de combattre contre l'EI», a accusé M. al-Hariri. Selon lui, plus de 1160 civils ont été tués depuis début janvier. Le HCN s'attend à de nombreuses autres rencontres avec M. de Mistura et il va poursuivre ses efforts. (ats/nxp)