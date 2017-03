L'homme abattu à Orly était «radicalisé»

Un homme a été abattu après avoir tenté de dérober une arme à un militaire de l'opération anti-terroriste Sentinelle. On en sait un peu plus de cet homme qui a été abattu, il s'agit d'un Français de 39 ans. Il était connu des services de police pour des faits de droit commun, affirment des sources proches de l'enquête.

Il était fiché «J» au fichier des personnes recherchées (FPR), c'est-à-dire qu'il était recherché par la police judiciaire. Son casier judiciaire comporte «neuf mentions» pour des faits de droit commun dont des vols à main armée et du trafic de stupéfiants.

«Détecté comme radicalisé», il avait fait l'objet en 2015 d'une perquisition administrative, qui «n'avait rien donné», a encore précisé une source policière.Il avait blessé à l'aube un policier en banlieue parisienne. Le père et le frère de l'individu ont été placés en garde à vue.

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est immédiatement saisie de l'enquête sur les deux incidents qui se sont produits samedi matin en Seine-Saint-Denis et à l'aéroport d'Orly.

Des sources policières ont affirmé que les deux incidents sont probablement le fait d'un même homme, décrit comme «radicalisé». Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a confirmé l'information. Il a aussi indiqué que l'assaillant d'Orly avait été «repéré quelques minutes plus tôt» à Vitry-sur-Seine pour un «car jacking» (vol de voiture). La voiture dérobée a ensuite été retrouvée à l'aéroport.

Premiers témoignages

Le ministre a aussi affirmé qu'un fonctionnaire de police avait été blessé lors d'un contrôle de police dans le Val d'Oise.

[#Orly]Opération de police en cours, nous vous conseillons d'éviter le plateforme aéroportuaire. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 mars 2017

Par ailleurs, l'homme abattu à Orly n'était pas porteur d'explosifs, a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. «L'opération de déminage est terminée. Il n'y a pas de présence d'explosifs. Le travail de ratissage du terminal se poursuit», a-t-il ajouté.

Au premier étage

Il était 8h30 environ lorsque cet homme a tenté de dérober «une arme à un militaire puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport international d'Orly avant d'être abattu par les forces de sécurité» dans le terminal sud, ont indiqué les autorités françaises. Il n'y a pas eu de blessé parmi les voyageurs présent samedi à Orly.

L'attaque s'est produite au premier étage du terminal sud dans la zone publique, juste avant les contrôles. «Fortement choqués», les trois militaires de la patrouille visée à l'aéroport ont été pris en charge par les secours, selon des sources policières.

«On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité», a indiqué un témoin. «On était tous devant l'aéroport à environ 200 m du hall d'entrée. Il y avait des policiers, des secours, des militaires partout qui couraient dans tous les sens», a-t-il ajouté.

La force antiterroriste du Raid étaient notamment sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place et d'importants moyens policiers ont été engagés dans le deuxième aéroport en France en terme de trafic passagers après Paris-Charles de Gaulle.

Un peu plus tôt dans la matinée, un homme avait blessé un policier à Stains, en banlieue parisienne, avec un pistolet à grenaille lors d'un contrôle routier, avant de prendre la fuite, a confirmé dans la matinée une source proche du dossier. Ce tir a un «lien» avec l'attaque d'Orly, a confirmé la police, sans fournir de précisions.

Site entièrement évacué

Près de 3000 personnes au total ont été évacuées du terminal sud à Orly, et les passagers présents dans le terminal ouest ont été confinés, a précisé un porte-parole du ministère français de l'Intérieur.

Hommage aux femmes et hommes Sentinelles qui oeuvrent pour notre sécurité et ont à nouveau fait preuve de courage et efficacité. #Orly — François Fillon (@FrancoisFillon) 18 mars 2017

Ces événements n'ont eu aucune incidence pour la compagnie Swiss étant donné que celle-ci atterrit ou faire embarquer ses passagers à Charles de Gaulle, a confié samedi à l'ats une porte-parole de Swiss.

Un an après Bruxelles

Cette attaque intervient un mois et demi après celle déjà survenue contre des militaires au musée du Louvre, au coeur de Paris. Un Egyptien de 29 ans y avait attaqué à la machette des soldats, se précipitant sur la patrouille en criant «Allah Akbar».

Je rends hommage aux militaires de l’opération Sentinelle qui ont montré une nouvelle fois leur professionnalisme ce matin à Orly. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 mars 2017

L'attaque d'Orly survient également alors que le Belgique s'apprête à commémorer le 1er anniversaire des attentats de l'aéroport et du métro de Bruxelles le 22 mars 2016 (32 morts et plus de 300 blessés).