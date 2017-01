L’heure du verdict pour le tueur de Charleston

Peine capitale ou prison à vie? C’est la seule question que sont appelés à trancher les douze jurés (dix femmes et deux hommes) réunis mercredi à Charleston pour la deuxième partie du procès de Dylann Roof. Le suprémaciste blanc de 22 ans avait ouvert le feu 77 fois en juin 2015 dans une église de Caroline du Sud, criblant de balles neuf paroissiens noirs, qui venaient de l’accueillir pour une séance d’étude de la Bible. Un acte qualifié de «pire tuerie raciste de l’histoire américaine récente».

En décembre, le jury avait mis moins de deux heures à reconnaître Roof coupable de 33 charges fédérales, suite aux interventions d’une trentaine de témoins, survivants du carnage ou proches des victimes. Les éléments, accablants, ont écarté toutes circonstances atténuantes.

Assurant seul sa défense, contre l’avis de son avocat et du juge en charge des débats, Roof n’a ni exprimé de regrets ni tenté d’atténuer ses crimes, refusant de plaider la folie. «Je voudrais le dire clairement. Je ne regrette pas ce que j’ai fait. Je n’ai pas versé une larme pour les innocents que j’ai tués», a-t-il répété. Le tueur avait renoncé à l’idée de citer des témoins en sa faveur. A la barre du tribunal, le jeune homme a parlé doucement en regardant parfois des notes. «Je ne vais pas vous mentir», a-t-il expliqué. Dylann Roof a refusé de plaider une maladie psychiatrique au motif que la psychiatrie est «une invention juive» qui «ne fait rien d’autre que d’inventer des maladies et de dire aux gens qu’ils ont des problèmes quand ils n’en ont pas».

Une crainte pesait sur ses prises de parole, pourtant très encadrées. Allait-il utiliser son procès comme tribune de son idéologie, proche du nazisme, du Ku Klux Klan et glorifiant l’apartheid? Afin d’éviter toute bavure, Roof n’a pu s’approcher «ni du jury ni de la barre des témoins ou des magistrats», selon la décision du juge Gergel.

Le procureur adjoint des Etats-Unis, Nathan Williams, a déclaré que le tueur méritait la peine de mort parce qu’il «a minutieusement choisi de cibler les personnes vulnérables». Le magistrat a prévu d’appeler jusqu’à trente-huit personnes, parents ou proches des victimes et des survivants. Des témoignages «déchirants» mais nécessaires, a-t-il ajouté. La veuve du pasteur et sénateur de l’Etat Clementa Pinckney, Jennifer Pinckney, a été la première à être entendue par la Cour. Pendant plus d’une heure, elle a décrit son mari comme une figure «affable et très respectée».

Le déroulement des débats ne laisse guère augurer d’une décision clémente. Les autorités centrales ont exécuté trois condamnés depuis 1976. Les sentences capitales fédérales sont rares aux Etats-Unis, où les criminels sont jugés par les Etats. Le dernier cas en date est l’auteur des attentats de Boston de 2013, Djokhar Tsarnaev. Dylann Roof doit également être jugé par l’Etat de Caroline du Sud, où il encourt à nouveau la peine capitale.

