L'ex-président iranien a son compte Twitter

L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad, un ultraconservateur, a ouvert dimanche un compte Twitter, à un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle à laquelle il ne sera pas candidat.

Le premier tweet sur son compte @Ahmadinejad1956 est une vidéo dans laquelle il appelle à le suivre et déclare en anglais: «C'est moi, paix et amour, meilleurs voeux».

In the name of God

Peace be upon all the freedom loving people of the world#Imontwitter