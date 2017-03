«L’empire financier» de Medvedev agite la Russie

Mais qu’est donc devenu Dmitri Medvedev? Depuis 2012, date à laquelle Vladimir Poutine l’a rétrogradé au rang de premier ministre, l’homme docile s’est fait discret. Et pour cause. Selon un rapport révélé le 2 mars par Alexeï Navalny, le dirigeant de l’opposition interpellé avec plus d’un millier de manifestants dimanche à Moscou et à Saint-Pétersbourg, l’ancien patron du Kremlin aurait consacré plus de temps à son enrichissement personnel qu’aux problèmes de la nation.

Dans sa dernière enquête, le Fonds de lutte contre la corruption (FKB) créé par Navalny accuse le chef du gouvernement russe d’avoir érigé un empire immobilier, financé par l’oligarchie russe, par l’intermédiaire de fondations caritatives dirigées par des proches. Somptueuses résidences, yachts luxueux, vignobles dans le sud du pays et en Toscane, complexe agroalimentaire: Medvedev, qui a fait toute sa carrière comme fonctionnaire, serait devenu «l’un des hommes les plus riches du pays». Selon les estimations faites par FKB, la valeur totale de ses biens se monterait à plus d’un milliard de francs.

Sociétés offshore

Dans une vidéo de cinquante minutes postée au début de mars sur YouTube et vue treize millions de fois, Navalny présente les résultats de son enquête, images aériennes des propriétés incriminées captées par des drones et extraits de cadastres à l’appui. Ces révélations et l’absence de réaction des autorités ont provoqué la colère de la population. La mobilisation de dimanche – qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes dans une centaine de villes du pays – a été d’une ampleur comparable à celle de l’hiver 2011, lorsque les Russes étaient descendus dans les rues pour dénoncer les fraudes aux législatives.

Toute cette affaire a commencé en 2014 avec le piratage de la boîte e-mail de Dmitri Medvedev par des hackers russes, qui a révélé, entre autres, l’utilisation de prête-noms pour des achats en ligne. Ce sont ces informations étalées au grand jour qui ont mis la puce à l’oreille à la fondation de lutte contre la corruption. Après plusieurs mois d’enquête minutieuse, le FKB a affirmé que le premier ministre avait tissé «une toile de responsables et de sociétés-écrans», comprenant d’anciens camarades de classe, ainsi qu’un réseau d’organismes de bienfaisance à des fins d’enrichissement personnel, explique le site d’information Russia Beyond the Headlines (RBTH). Autrement dit, officiellement, ces biens n’appartiennent pas à Medvedev mais à des fondations gérées par son premier cercle, selon le FKB, qui a identifié les prête-noms. Les ressources nécessaires à l’acquisition de ces biens auraient été alimentées par des pots-de-vin versés par les oligarques et par Gazprombank, une des plus grandes banques de Russie, sous forme de crédits.

Pas d’arguments juridiques

Toutes les preuves présentées dans la vidéo sont fondées, mais d’un point de vue juridique, rien ne prouve que ce parc immobilier appartienne réellement au chef du gouvernement, dont le nom n’apparaît nulle part, estime Denis Primakov, le juriste de l’ONG Transparency International-Russie, interviewé par RBTH. Tandis qu’à Moscou, les experts sont formels: ces révélations n’entraîneront pas la chute du premier ministre. D’autres enquêtes mettant en cause l’entourage de Vladimir Poutine ont été menées par l’organisme anticorruption, mais aucune d’entre elles n’a abouti à un limogeage.

Alexeï Navalny, en revanche, a été condamné lundi matin à une peine de quinze jours de prison pour refus d’obtempérer lors de son arrestation. Il a également écopé d’une amende de 20 000 roubles (350 francs) pour avoir organisé une manifestation non autorisée.

Ce juriste de 40 ans, spécialisé dans les malversations de l’élite russe et candidat à la présidentielle de 2018, est poursuivi depuis 2011 pour détournement de fonds dans une série de procès qu’il qualifie de politiques. Sa condamnation en février à cinq ans de prison avec sursis l’a rendu inéligible, mais la bête noire du Kremlin, qui avait obtenu 27% des suffrages en 2013 lors des municipales à Moscou, a décidé de poursuivre sa campagne électorale.

