L’avocat de Melania Trump réprouve le décret anti-migrants

Le détail est piquant. L'avocat new-yorkais Michael Wildes, qui réprésente la Slovène Melania Trump pour toutes les questions liées à son immigration en 1996, condamne sans détour le décret anti-migrants du président Donald Trump. «Comment pouvons-nous tourner le dos à ces personnes?», a par exemple twitté Me Wildes. «Ce n'est pas une manière de traiter les gens!» Il s'attend à ce que l'affaire aille jusqu'à la Cour suprême.

En septembre, le même Me Wildes publiait une lettre démentant les allégations selon lesquelles Melania Trump aurait travaillé illégalement aux Etats-Unis avant d'obtenir un visa en bonne et due forme. Dans le passé, l'avocat a également représenté Trump Models, l'agence de mannequins appartenant au président des Etats-Unis. Il était chargé d'obtenir des visas pour les top-modèles apparaissant dans Miss Univers.

Michael Wildes, cependant, ne le cache pas: il est démocrate et a voté pour Hillary Clinton, si l'on en croit ses déclarations lors d'une interview donnée le mois dernier à la chaîne MSNBC. Parmi ses clients figure le neurochirurgien soudanais Nassir Monim Mansour, qui a immigré légalement aux Etats-Unis en 2007 (avec le même genre de visa dont avait bénéficié Melania Trump). Ses vieux parents, au bénéfice d'une Green Card, sont partis en vacances au Soudan pour revoir la famille et il craint aujourd'hui qu'ils ne puissent plus le rejoindre.

Pour mémoire, la Première dame est née le 26 avril 1970 à Novo Mesto dans le sud-est de la Slovénie, qui faisait alors partie intégrante de l'ex-Yougoslavie. Sur les registres, elle porte le nom de Melanija Knavs, qu'elle a ensuite fait germaniser pour s'appeler Melania Knauss. Elle a immigré aux Etats-Unis en 1996 et rencontré sur futur mari en 1998. Elle prit son nom suite à leur mariage en 2005.

(TDG)