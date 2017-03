L'auteur de l'attentat n'avait pas de lien avec l'EI

La police britannique n'a «pas trouvé de preuve d'une association» de l'auteur de l'attentat de Londres avec les groupes djihadistes Etat islamique ou Al-Qaïda, ni de preuve qu'il s'était radicalisé en prison, indique un communiqué lundi.

Khalid Mansoor avait cependant «clairement un intérêt pour le djihad», a précisé un responsable de l'anti-terrorisme, Neil Basu.

Pas de radicalisation en prison

L'attentat, qui avait fait mercredi dernier 4 morts et plus de 50 blessés, avait été revendiquée le lendemain par le groupe Etat islamique (EI), qui a déclaré que Masood était «un soldat» de l'organisation.

Mais la formulation de son communiqué semble indiquer qu'il n'a pas préparé ou coordonné l'attaque. Masood a agi «en réponse à l'appel à frapper les pays de la coalition» internationale antidjihadistes, a déclaré Amaq, l'agence de propagande de l'EI. «Il n'y a aucune preuve que Masood se soit radicalisé en prison en 2003, comme cela a été suggéré, c'est de la pure spéculation», a ajouté le policier.

Des moyens «peu sophistiqués

Alors que les enquêteurs essaient de reconstituer son parcours juste avant l'attaque et de comprendre ses motivations, M. Basu a appelé toute personne ayant été en contact avec Masood le jour de l'attentat à se faire connaître.

Il a relevé que l'auteur de l'attentat avait employé des moyens «peu sophistiqués, peu techniques, à bas prix en copiant d'autres attaques, qui font écho à la rhétorique des dirigeants de l'EI en termes de méthodologie et d'attaque contre la police et les civils». «Mais à ce stade nous n'avons pas de preuve qu'il en a discuté avec d'autres», a ajouté le responsable.

Ces éléments renforcent la thèse d'un «loup solitaire» passé par la case prison, comme un certain nombre de djihadistes ayant frappé en Europe avant lui.

Masood, Britannique de 52 ans converti à l'islam, a tué trois personnes en lançant sa voiture sur le trottoir du pont de Westminster, avant de poignarder à mort un policier devant le Parlement.

Il avait utilisé le service de messagerie sécurisée WhatsApp, propriété de Facebook, juste avant l'attaque pour envoyer des messages. A la suite de l'attentat qui a fait au moins cinquante blessés outre les quatre morts, la police a interpellé 12 personnes et deux restaient en garde à vue lundi.

Family of Kurt Cochran: “We are deeply saddened to lose him but are grateful that the world is coming to know him and be inspired by him.” pic.twitter.com/nBPskG8ybm